Brüsszelből kapott parancsot Magyar Péter

Még egy veszélyről szeretnék beszélni mindezek után, ugyanis Ursula von der Leyen és Manfred Weber adott egy parancsot a Tisza Pártnak és Brüsszel Péternek személyesen, be kell bizonyítania, hogy a magyarok támogatják Ukrajna uniós tagságát. Ezért szerveznek aláírásgyűjtést, és a végeredmény borítékolható. Sőt, ma meg is kezdték az Ukrajna-párti, Ukrajna melletti aláírásgyűjtést. És mindenképpen, minden áron be kell és be akarják bizonyítani, ha kell, az eredmény meghamisítása árán is, hogy a magyarok támogatják Ukrajna uniós tagságát. Sőt, Brüsszel Péter fel is szólította már a kormányt, hogyha ez kiderül, hogy a magyarok támogatják Ukrajna uniós tagságát, azt a kormány fogadja el. Mi azonban azt gondoljuk, hogy erről nem von der Leyennek, nem Webernek kell döntenie, hanem a magyaroknak egy véleménynyilvánító szavazás során. És a végére engedjen meg még tisztelt államtitkár úr annyit, a tisztelt ház engedje meg, hogy visszautaljak én is a tegnapra. A szurkolók kiírták a lényeget. Azt, hogy honnan jössz, soha ne feledd, koronás címer a szíved felett. Nekünk ez a legfontosabb. Sajnálattal látjuk, hogy a Tisza Párt a kék-sárgát választotta. Mi maradunk a piros-fehér-zöldnél.