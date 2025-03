2025-ben ismét versenybe szállhatnak a legkiválóbb termékek és szolgáltatások

A gazdaság és a kultúra területét érintő 45 főcsoport több, mint 100 témakörében hirdették meg az idei Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot. A legkiválóbb termékek és szolgáltatások versenyére május 29-éig lehet jelentkezni a Kárpát-régió egész területéről – jelentette be az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa.

„Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy nem veszített presztízséből a kialakult gazdasági nehézségek ellenére sem. A megbízható minőség igénye továbbra is jelen van a gyártók, forgalmazók körében, de mi kiírók azt tapasztaljuk, hogy a fogyasztók is egyre nagyobb számban keresik a minőségi, a megbízható, gazdaságos megoldásokat. A vállalkozások tudják, ha hosszú távra akarnak tervezni, nincs más lehetőségük, csak teret adni a folyamatos helyzetelemzésekre épülő fejlesztéseknek, innovációknak, ötleteknek” – mondta Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Védjegy alapítója. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kitüntetéseit – a „tanúsított minőség jelképét” – szeptember 11-én, a Gazdaság Ünnepén, az Országház Főrendiházi Üléstermében adják át.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot 2025-ben nyolcadik alkalommal írta ki és valósította meg Bocsiviki.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a DIAMOND Szervezőiroda Bt., az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft., a FANNIZERO Kft., a Hajnal Húskombinát Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a KOCH’s Torma Kft. és a LEGRAND Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat fővédnöke prof. Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke. A pályázati rendszer szakmai támogatója az Agrárminisztérium, kiemelt támogatója a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, szakmai partnere a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető cím azon termékek, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt. A pályázat kiírói tanácsa a nagydíjon keresztül nem csak a kimagasló termékek és szolgáltatások minőségét hangsúlyozza, hanem azok egyedi értékeit és előnyeit a védjegyen keresztül kívánja kommunikálni a fogyasztók felé. Olyan vállalkozásokat ismer el, ahol különös figyelmet szentelnek a természeti környezet védelmére, a fenntarthatóságra, az energiahatékonyságra és korszerű, modern eszközökkel válaszolnak a globális kihívásokra. Fontos kritérium az is, hogy olyan értékeket képviseljenek, melyek összhangban vannak Magyarország gazdasági érdekeivel és hozzájárulnak egy erősebb gazdaság megvalósulásához.

„Jelenleg is közel 200 partnerünk több, mint 1000 terméke/termékcsoportja, szolgáltatása használja az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyet – emelte ki Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Védjegy alapítója. Meggyőződésünk, hogy egy ország gazdasági erejéhez az is hozzájárul, ha minél több termékén, szolgáltatásán látható a kiválóság emblémája, mint az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy. A szigorú, ötfordulós értékelés eredményeként 2024-ben 32 pályázó 38 munkája érdemelte ki az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát. Tavaly is a mezőgazdasághoz kötődő termékek alkották a legnépesebb díjazott csoportot, az ágazatot érintő ismert nehézségek ellenére. Új színt hozott a mezőnybe, hogy a pályázók 10%-a a robotika, a mesterséges intelligencia és az informatika területén alkotott kiemelkedőt. A díjazott pályázatok az ország 12 vármegyéjéből, egy pályázat pedig határainkon túlról, Erdélyből érkezett. Örömmel mondhatom, hogy nekünk, a pályázat kiíróinak a fogyasztókkal és a pályázó vállalkozásokkal együtt az elmúlt évek nehézségei ellenére sikerült egy valódi bizalmi háromszöget kiépítenünk. Éppen ezért a Kiírói Tanács bízik abban, hogy 2025-ben is kiemelkedő pályázatok érkeznek majd. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat saját eszközrendszerével segíti, hogy a gazdaság és kultúra szereplőinek javuljon termékeik, szolgáltatásaik jövedelmezősége és erősödjön értékesítési pozíciójuk. Miután a siker kulcsa az innovációs és az ökoszisztémás megoldásokon túl egyre inkább az együttműködésben rejlik, ezért mi kiírók arra törekszünk, hogy vidéki városainkban, valamint határainkat átlépve, a Kárpát-medencében legaktívabban működő vállalkozások egyaránt bekapcsolódhassanak a pályázati rendszer munkájába, erősítve ezzel a gazdasági kapcsolatokat.”