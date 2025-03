"15 éves párkapcsolatomnak lett vége. Újra randizok, de nem merek szexuális kapcsolatba lépni senkivel"

Online osztotta meg kétségbeesését, egy 46 éves asszony, aki hosszú évek után csatlakozott újra a szinglik táborához. Mint írja, 15 év után hagyta el a párját, miután ő nem akarta komolyabb szintre emelni a kapcsolatukat. Ő házasságra és gyermekekre vágyott, ám nem kapta meg. Szakítását követően a munkájára és a barátaira fókuszált, akiknek a segítségével regisztrált is egy randioldalra, ahol meg is ismert valakit. Komoly kapcsolatra azonban nem vágyik, ebben pedig kiszemeltje is partner, miután a 35 éves szintén lazább viszonyt szeretne.

Fél attól, milyen lesz a szex egy fiatalabb férfival. Fotó: @Pexels

Már találkoztunk párszor és a kémia megvan köztünk, de egyelőre semmi nem történt. Azt tervezzük, hogy pár éjszakára megszökünk kettesben, amit nagyon várok, de a szextől kicsit tartok. 15 évig ugyanazzal a személlyel bújtam ágyba és előtte sem volt sok partnerem. Ideges vagyok amiatt, hogy egy ismeretlen előtt le kell vetkőzzek, aki ráadásul fiatalabb is és nagyon vonzó. Úgy vélem jó formában vagyok, jógázok és és futok is, de nem vagyok magabiztos a bőrömben

- osztotta meg történetét, amire érkeztek is a reakciók.

Legtöbben azt tanácsolták neki, hogy sok férfi is így pont ugyanígy érez, mint ő, ettől nem kell féljen. Valószínű, hogy csak a kora miatt aggódik, de kiemelték, amikor oda jutnak majd a kapcsolatban, hogy lefeküdjenek egymással, akkor minden természetesen fog megtörténni. A lényeg, hogy legyen őszinte és érezze jól magát.