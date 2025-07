"Nem sokon múlt, hogy elsüllyedjen" - Három hős unokatestvér mentett életet a Körösön, SUP-on vitték partra az eszméletlen férfit

- Sajnos a sodrás már kezdte a folyó közepébe bevinni, de az elején még rengeteg ember volt a környékükön. Sőt még a vízirendőr is elment mellettük, de nyilván nehéz észre venni egy ilyen bajt. Mikor közelebb értünk, akkor láttuk meg mi is, hogy arccal a vízben van és már csak a haja látszódik. Nem sokon múlt, hogy elsüllyedjen. Ha nem érünk oda időben, most nem lenne miről mesélnünk - mesélt a drámai percekről Viktor. Attila, Bendegúz és Viktor látták, hogy nagy a baj, így azonnal akcióba léptek.

Mellé érve Bendi a vízbe vetette magát, megragadta az urat, majd Attila megfogta a SUP-ot, én a másik oldalról a felsőtestét, majd Bendi segítségével hasra fektetve felhúztuk

- mondta tovább a férfi. A hős srácok ezután rögtön segítségért kiáltottak.

Utolsó erejükkel is a férfit mentették a srácok

A segélykérés lassan elért a partra is.

Nagyon sok erőt adott, hogy hamarosan többszáz ember üvöltött. Elkezdtük kihúzni, de nem volt egyszerű, mivel a lábam beleakadt a saját SUP-om kötelébe, így háttal tudtam csak úszni, másik kézzel fogtam a karját, hogy le ne csússzon. Bendegúz a túloldalról és ugyanúgy úszva tolta. Mivel kicsivel több mint 4 órás túrán voltunk túl, fáradtak voltunk, de tudtuk, ha nem sietünk, nem lesz esélye

- szögezte le.

A férfi második születésnapját ünnepelheti a hős fiúknak köszönhetően Fotó: beküldött

A fiúk egy pillanatra sem hagyták abba a mentést, tudván, egy ember élete múlik rajta.

- Nagyon lassan telt az idő, mire partközelébe értünk, tényleg mintha megállt volna. Ekkor egy illető odajött és partra húzott minket, ennek a segítségnek örültünk a legjobban. Utána megérkeztek a vízirendőrök is, közösen leemeltük, majd felsiettünk a partra, hogy fix területre fektessük és az újraélesztést elkezdhessék a szakemberek - mondta. Hozzátette: a szerencsén is múlott, hogy sikerült az életmentés.

Én 30 éves múltam, de két unokaöcsém 20 év alatti. Nagyon büszke vagyok rájuk, hogy gondolkodás nélkül segítettek. Jókor voltunk jó helyen. De köszönet a profi mentősöknek is, mert a gyors, emelt szintű újraélesztés kellett, hogy minden rendben legyen. Hálás vagyok mindenki másnak is, akik nekünk és az úrnak segítettek. Figyeljünk egymásra

- kérte az életmentő hős.