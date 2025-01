Az influenza árnyékában fertőz a HMPV vírus Magyarországon

A HMPV vírus nem új kórokozó, már 2001-ben is találkoztak vele a szakemberek. Éppen ezért sok ember szervezetében már kialakult bizonyos mértékű immunitás. Ugyanakkor az elmúlt években a lezárások miatt kimaradt több év a rendszeres immunizálásból, így a mostanában világszerte újra megjelenő vírusfajták, mint amilyen a HMPV is, most pótolják azt a két-három évet, amit kihagytak a Covid-lezárások miatt. A humán metapneumovírus ugyanolyan hatással van az emberekre, mint más légzőszervi vírusok, például az RSV, azaz az óriássejtes vírus