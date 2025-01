Látogatási tilalom és korlátozás: országszerte egyre több kórház érintett

Bár nincs még járványhelyzet Magyarországon, már több fővárosi és vidéki kórházban látogatási tilalom vagy korlátozás és kötelező maszkviselés lépett életbe. Ennek célja, hogy az erősödő influenzajárvány miatt az arra fogékony betegek ne kapjanak el légúti fertőzéseket.

Az influenzavírus mellett egyéb felső légúti megbetegedéseket okozó vírusok is fertőznek. Országszerte egyre több egészségügyi intézményben van és várható még emiatt látogatási tilalom. Fotó: Balázs Attila / MTI

Így áll most a járványhelyzet Magyarországon

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) honlapján közzétett adatokból kiderült, hogy a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja január első hetében csökkent ugyan, viszont az influenzavírusé emelkedett. Az első héten 220 ember került súlyos, akut légúti fertőzés miatt kórházba, közülük 26-an intenzív osztályra – olvasható az NNGYK idei első, heti jelentéséből. A kórházi ápolást igénylő betegek közül 84 beteg esetében az influenza, 21 páciensnél a légúti óriássejtes vírus (RSV), 20-nál pedig a SARS-CoV–2 vírus okozott megbetegedést.

Az influenzaszerű megbetegedések számának alakulása miatt látogatási tilalom és kötelező maszkviselés bevezetése mellett döntött több egészségügyi intézmény. Fotó: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

Január elején kisebb pánikot keltett a hír, miszerint a humán metapneumovírus, vagyis a HMPV vírus már Magyarországon is megjelent és megbetegedéseket is okozott. A virológus szerint ugyanakkor emiatt a kórokozó miatt nem kell egy újabb pandémiától tartani.



A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központba beérkező 200 mintából: 40-50 minta influenzavírussal fertőzött, 20-30 mintában a koronavírust mutatják ki, míg heti átlag mindössze 1 minta mutat HMPV vírus okozta fertőződést. Vagyis ebből is az látszik, hogy az utóbbi napokban óvatosságból, elővigyázatosságból – egyébként nagyon is helyesen – elrendelt látogatási korlátozások és tilalmak elsősorban nem a HMPV vírus terjedése miatt léptek életbe

– mondta Dr. Rusvai Miklós.

Látogatási tilalom van több intézményben is

A fokozódó járványhelyzet miatt január 2-án először a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának betegellátó szervezeti egységeinek területén vezettek be látogatási korlátozást és tilalmat, valamint kötelező maszkhasználatot. Január 7-én a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza is látogatást korlátozásokat vezetett be - igaz, kevésbé szigorúakat, mint a SOTE. Az intézmény Facebook-oldalán közzétettek szerint:

egy gyermekkel egy egészséges hozzátartozó maradhat a kórházban, és a rokonok nem válthatják egymást a bent fekvés ideje alatt.

Az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház egyelőre nem ennyire drasztikus mértékben, de szintén korlátozza a beteglátogatást.