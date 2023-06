Ijesztő! Kiderült, mi Kóbor Léna legrosszabb rémálma!

A napokban mutatták be Sopronban is az Omega-musicalt, a Gyöngyhajú lány balladáját Kóbor Léna főszereplésével, a nagyérdemű közönség állva, vastapssal jutalmazta az egész társulat munkáját, olvashattuk ezt a Bors hasábjain is. A csupán 16 éves tinit éppen az előadás előtt csíptük el pár szóra.

Léna olyan otthonosan mozog a színpadon, mintha csak oda született volna Fotó: Máté Krisztián

Mint a villám

Feltettünk neki pár villámkérdést, melyekre frappánsan és őszintén válaszolt a fiatal lány, miközben a fodrász Léna édesapjától, Kóbor Jánostól örökölt tincseit igazgatta.

– Léna, felteszek egy két kérdést, és lehetőleg minél gyorsabban válaszolj rájuk úgy, ahogyan elsőre jön. Mehet?

– Mehet! – válaszolta lelkesen a tini.

– Olyan sok mindent elárultál már magadról, de a hobbidat például sehol sem olvastam. Könyv vagy mozi, ha választani kellene?

– Mozi, a barátnőimmel megyek... Mivel még nem volt komolyabb kapcsolatom, velük megyünk moziba – mondta Léna, miközben arca egy kissé elpirult, majd hozzáfűzte, hogy főként a romantikus filmek nyerők nála. Megtudtuk azt is, hogy imádja a göndör fürtjeit, hiszen ezt még édesapjától örökölte. Mecky lánya elárulta, hogy van egy kis pomerániai törpespicce, Tiffany, így a kutyaszeretők körébe sorolja magát, de az énekes lány felfedte a fóbiáját is.

A pókok! Nagyon félek a pókoktól. A kígyó, béka, bármi jöhet, csak a pókok ne. Az is mindegy, hogy milyen méretű, csak ne lássam

– szögezte le Kóbor Léna, aki egyébként édesszájúnak mondja magát: a tortától a gumicukorig bármilyen nasi szóba jöhet nála. A Kóbor család legfiatalabb tehetsége, Léna elmondta, úgy érzi, éppen a legnagyobb álmát éli azzal, hogy az Omega musical-ben főszerepet játszik, hiszen tavaly, 15 évesen még táncosként aposztrofálta volna magát, míg ma, keresett énekesnőként áll a színpadon.