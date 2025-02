Magyarország Kormánya megvédi a 13. havi nyugdíjat!

Most kezdődik a konzultációnk az Idősek Tanácsával, nem másról, mint a 13. havi nyugdíjról. Arról a 13. havi nyugdíjról, amit Brüsszel, és Brüsszel magyarországi helytartói folyamatosan el akarnak venni az idősektől, de mi megvédjük a 13. havi nyugdíjat. A Nemzeti Konzultáció keretében is megvédtük a 13. havi nyugdíjat. Most, február 12-én dupla nyugdíj érkezik az idősekhez, mert mi, a magyar emberek, a magyar idősek pártján állunk!