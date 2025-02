Orbán Viktor: Ez egy jó és erős év lesz

Mint mondta: Akiknek az amerikai kormány pénzt adott, azok rajta vannak Soros fizetési listáján is, tehát két forrásból is kaptak pénzt, ebből végezték a közösségromboló, családellenes, migrációpárti tevékenységüket, de Brüsszel is támogatta őket, így harmadik forrásból is érkezett pénz.

Csak a baloldali pártokhoz kötődő témákat vittek és a kormányt akarták vele megbuktatni, ebből éltek és élnek. Ezek az emberek ügynökök, nem a saját hazájukat szolgálják. Külföldről fizetett emberek és szervezetek akarják megbuktatni a kormányt, például a Politico nevű újság mindenhonnan kapott pénzeket. Egyfolytában hazánkat ekézték a genderőrület terjedésének megakadályozása miatt, a migráció elutasítása és az orosz-ukrán háborúban elfoglalt álláspontunk miatt

– sorolta a miniszterelnök.

A magyar belpolitikában korábban Márki-Zay Pétert, és most Magyart Pétert a legígéretesebb politikus kategóriájában építik, ez bukott le, a Trump-tornádó tisztítószele söpör végig, derülnek ki a tények. Új összeesküvés-elméletet kell kitalálni, mert a régiek igaznak bizonyultak – mutatott rá.

A kormányfő szerint a Soros-tervet a baloldaliak mindig tagadták, pedig bejött, hiszen évente egymillió migráns érkezett, és aki ezt támogatta, az mind kapott pénzt.

Célzottan, politikai szándékból nagy összeget juttattak be egyes országokba, ezekből finanszírozzák a szerbiai és szlovák mozgalmakat. Nem csinálnak titkot Magyarország ellenségei abból, hogy nálunk is ugyanezt akarják, minden eszközt megragadnak, hogy nekik politikailag kedvező kormányok jussanak hatalomra.

Ki kell őket söpörni, az egész Soros-hálózatot fel kell számolni. Nem lehet elfogadni külföldről érkező pénzt politikai célokra és ennek érvényt fogunk szerezni. A szuverenitást legnagyobb értéknek elfogadó kormány van Amerikában és Magyarországon. Sivítozás és sipákolás lesz, de a magyar szuverenitást meg kell védeni

- szögezte le Orbán Viktor.