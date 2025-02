Kormányinfó: Gulyás Gergely fontos bejelentést tett a 13. havi nyugdíjról

Február 6-án fontos bejelentések történtek a Kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, hogy a tegnapi ülésen több fontos témát is érintett Magyarország Kormánya. Elmondta, hogy ezek közül kiemelten lényeges volt a nyugdíjasok helyzete, a kormány továbbá is elkötelezett, hogy növelje a nyugdíjak vásárlóerejét és megvédje a nyugdíjasokat.

Mindig, minden időben, még háborús időkben is arra törekszünk, hogy legalább értékálló, de hogy ha mód van rá, akkor reálértéken is növekvő nyugdíjakat tudjon a magyar állam folyósítani a nyugdíjasoknak

– mondta Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely / Fotó: Bruzák Noémi

Gulyás Gergely elmondta, hogy a 13. havi nyugdíj folyósítására február 12-én kerül sor azoknál, akik bankszámlára kérik a nyugdíjfolyósítást, és az ezt követő napokban a többiek is megkapják – azt is hozzátette Gulyás Gergely, hogy folyamatos támadások érik a 13. havi nyugdíjat Brüsszel és az ellenzék részéről.

A 13. havi nyugdíj a jövőben is a nyugellátás fontos része lesz

– jelentette ki Gulyás Gergely.

Az Origo is írja, hogy arról is szó esett, hogy hatalmas az érdeklődés a munkáshitel iránt. Gulyás Gerely azt is elmondta, hogy a Széchenyi Hitelkártya program kamata 3 százalékra fog csökkenni márciustól.

Vitályos Eszter beszámolt arról, hogy a tanárok és a vízügyesek is megkapták, megkapják a megemelt béreket.