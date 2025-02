Lobog a szélben a szerelem: Tamás mágus megfejtette Korda György és Klárika titkát

Vannak párok, akiknek a neve összefonódott egymással, és ha egyikükről beszélnek, a másik is garantáltan eszünkbe jut. Ilyen Korda György és Balázs Klári is, akiknek neve egyben névjegyükké is vált a több mint 44 éve tartó szerelmük és az éneklés alatt. De vajon ez véletlen? Illy Roland Tamás szerint a párt szoros spirituális erő köti össze, amely előtt még az égiek is meghajolnak. Meglepő, amit állít: szerinte a Korda-házaspár 153 évvel ezelőtt, egy másik életben is házaspár volt!

Megfejtették Korda György és Klárika szerelmének titkát. Meg fogsz lepődni! / Fotó: Móricz István / MW Bulvár

Korda György és Klári múltja

Távozik és érkezik mindenféle ember az életünkben, miközben reméljük, Ámor nyila egyszer eltalál minket és örök szerelmet hoz nekünk – épp olyat, amit Korda György és Klárika átél. Tamás szerint őket az égiek rendelték egymáshoz, mert túl korán szakadtak el egymástól előző életükben.

- Klári ösztönösen gondoskodni akar a párjáról, óvja, támogatja minden helyzetben! A szerelmük nagyon mély. Századokkal ezelőtt kezdődött, és ez a törődés onnan fakad – kezdte el mondani a Borsnak a mágus, azt állítva: a páros szerelme időkön átívelt – ez is az összetartozásuk egyik titka.

Előző életükben is együtt voltak, akkor erősítették meg szerelmüket. A mostani siker a szerelem és az éneklés terén századokkal ezelőttről hozott energia miatt van. A 18. század végén, 1872 körül egy nagy francia kastélyban éltek a Loire-völgyben nemesként. A természet közelsége és a mély lelki összekapcsolódásuk jelentette számukra a mindenséget.

- mutatott rá Tamás, aki szerint a két lelket idővel elszakította egymástól az univerzum, ám a mostani életükben újra találkoztak.

- Az akkori György érett bölcs ember volt, mint most, aki 22 évvel ezelőtti kedvesét szeretettel, türelemmel vezette az életben. Miután György elhunyt, Klári évekig fájdalmat élt meg a szíve választottja nélkül. Nem találta a helyét a kastélyban - árulta el a mágus, aki szerint végül a sors írta elő nekik, hogy újra találkozniuk kell, hogy beteljesítsék küldetésüket: segítsék és támogassák egymást – úgy, ahogy az előző életükben egyikük halála miatt sajnos nem sikerült.