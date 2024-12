Korda György kitálalt a Reptér sikeréről

A Korda házaspárnál a csend sem unalmas - Fotó: Szabolcs László/hot! magazin

– Az ünnepi készülődéssel mi is sodródunk. Ilyenkor előre megveszem a péksüteményeket és lefagyasztom, és amikor itt az ideje, beteszem a sütőbe: friss és ropogós lesz.

Mindenre gondolnom kell, hiszen a kutyusaink speciális étrendet követnek, Gyuri a tehéntejet szereti, én pedig a növényi tejet.

Mindig komoly logisztikát igényelnek az ünnepek, főleg mivel közben vannak koncertek is. Emellett persze lesz töltött káposzta, no meg halászlé, amit régebben egy kedvenc éttermünkből rendeltünk. Szerintem annak az elkészítését rá kell hagyni a szakemberekre – tette hozzá a művésznő.

– Karácsony előtt találkozunk a barátokkal, de szenteste csak mi ketten vagyunk a két kutyussal. Az a nyugalom, ami a karácsonnyal jön, nagyon jó, de amikor elkezdek gondolkodni, az kicsit visszavet engem. Nem szeretek a valóság talaján lenni, hiszen bennünket a pörgés tart életben.

Közben mindig arra gondolok, hogy „Istenem, adj még időt, hogy elvégezhessem a dolgomat!”

Nincs annál rosszabb, mint amikor nincsenek céljai az embernek – árulta el az énekes, aki továbbra is tele van tervekkel.

Korda György a Reptér sikeréről

Hiába vannak hosszú évek óta a pályán, egyáltalán nem szeretnek tétlenkedni. A folyamatos koncertezés mellett több régi-új dalon is törik a fejüket, mellette pedig a Csináljuk a fesztivált! zsűrijében válogathatnak a jobbnál jobb magyar zenékből, az 1910-es évektől egészen napjainkig.

– Több új dalon is dolgozunk most, hiszen nem szabad elkényelmesednünk a Reptér sikerén, ha benne akarunk maradni a körforgásban. Emellett pedig a Dunán futó Csináljuk a fesztivált! zsűrijében foglalunk helyet már negyedik éve, amit nagyon imádunk! Mindig is a szerelmünk volt ez a műsor, hiszen mindig egy kicsit más, és folyamatosan tanulságokat vonunk le belőle. Most négyen vagyunk, Bereczki Zoli is csatlakozott hozzánk, aki hozott egy másfajta lendületet. Nagyon szeretjük őt és Katát is, akinek ugyanúgy minden dalhoz van egy története, ahogy nekünk.

Kitüntették a művészt Korda György rengeteg díjat kapott már hosszú pályafutása alatt. Legutóbb a Budapesti és Pest Vármegyei Regionális Prima Díjat vehette át magyar zeneművészet kategóriában.