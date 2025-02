Dermesztő figyelmeztetés: Nostradamus már korábban megjósolta Ferenc pápa sorsát

Korábban már többször is beszámoltunk Ferenc pápa állapotáról, amely elég aggasztó, hiszen már több mint egy hete, hogy kórházba került, ráadásul nemrégiben légzési rohama is volt, ami miatt oxigénre és vérátömlesztésre is szüksége volt.

Megszólalt Nostradamus, ez vár Ferenc pápára Fotó: © Wikipédia

Ám most a középkori látnok, Nostradamus dermesztő figyelmeztetéseit újra elővették, miután a médium állítólag korábban megjósolta a Szentatya sorsát. Az online összeesküvés-elméletek hívei szerint a jövendőmondó jóslatai valóra válhatnak.

Egy nagyon öreg pápa halála révén... egy jó korú római lesz megválasztva. Róla azt fogják mondani, hogy gyengíti a székét... de sokáig lesz pápa, és nagyon aktív lesz

- írta Nostradamus.

A jövendölések már régóta nyitottak az értelmezésre, és nem Ferenc pápa az első, akiről Nostradamus műve alapján jósoltak. A pápa egészségével kapcsolatos aggodalmak közepette ismét ilyen összeesküvések kaptak szárnyra. Egy másik jóslat, amelyet a 12. századi ír érseknek, Szent Malakiásnak tulajdonítanak, így szólt: