Tenyerébe temeti az arcát a NASA: igaza volt Hawkingnak, elpusztul a Föld

Fekete év volt a 2018-as a világnak, ekkor halt meg ugyanis minden idők egyik legkiválóbb koponyája, Stephen Hawking. A zseniális tudós az elméleti fizika területén volt a legkiemelkedőbb, kutatásai azonban számos egyéb tudományágra kiterjedtek. Halála előtt két héttel azt jósolta, hogy hamarosan a Föld egy izzó tűzgolyóvá fog változni, és hogy megszűnik itt az élet. Ez természetesen az éghajlatváltozással, a természeti katasztrófákkal és a Nap növekedésével hozható párhuzamba, azt azonban nem mondta meg, hogy pontosan mikor következik be a katasztrófa - írja a Mirror.

Hawking a 21. század legzseniálisabb elméje

A NASA-nak is szomorúan kell elismernie, hogy Hawkingnak igaza van. Akármit is tehet az emberiség, a Föld pusztulása előbb vagy utóbb be fog következni, hiszen ez minden bolygó sorsa. Mindazonáltal a NASA nem adja fel, ugyanis továbbra is azt a célt tartják szem előtt, hogy elhárítsanak minden földönkívüli veszélyt, valamint intenzíven zajlik a kutatás, amelynek keretei között emberek által lakható bolygókat keresnek. Bár jelenleg a tudomány nem olyan fejlett, hogy el lehessen költöztetni az emberiséget, mivel exponenciális fejlődési ívet mutat a tudomány, ezért szinte bizonyos, hogy előbb-utóbb eljutunk idáig is.