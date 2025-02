Hatalmas a baj Pécsett

A Katasztrófavédelem.hu értesülése szerint nagy balesetnek lehettek a szemtanúi az autósok Pécsen.

Nagy baleset

A Homokbányára kivezető úton, azaz a Pécsváradi úton történt a karambol, amikor is egy kisteherautó és egy személygépkocsi ment egymásnak. A híresztelések alapján volt ok az aggodalomra, hiszen az ott lévők azonnal értesítették a mentőket. Azóta már a tűzoltóságnak is ki kellett érkeznie, ami azt jelenti, hogy vagy kármentesítést kell végezni, vagy menteni.