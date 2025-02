Ezeket az ételeket érdemes elkerülni lefekvés előtt

Egy látszólag ártalmatlan nassolás nagyon felgyorsíthatja a bőr öregedési folyamatait. Dr. Kate Jameson, a Youth Lab AUS bőrgyógyásza kifejtette, hogy a késő esti nassolás magas glikémiás ételekből hamar rosszat tehet az emberek fiatalos arcának.

A szakértő a káros ételek helyett, ajánlott pár alternatívát is. (Képünk illusztráció)Fotó: Pexels

Magas glikémiás ételek, például pizzák, csipszek vagy kekszek közvetlenül lefekvés előtti fogyasztása az inzulinszint megugrását és gyulladást okozhat, ami jelentősen befolyásolja a bőr egészségét és megjelenését. Szerencsére vannak egészségesebb alternatíváik, amik nem csak bőrünkön okozhatnak változást, de teljes egészségünkben is.

Kate szerint az ételek, amelyeket kerülni kell lefekvés előtt, a csipszek, a kekszek, a fehér csokoládé és az energiaitalok. Ehelyett néhány egészségesebb alternatívát emelt ki a késő esti sóvárgás megfékezésére a bőr egészségének veszélyeztetése nélkül, köztük a bogyós gyümölcsök, répa humusszal, egy kis adag gomolya, a mandula és az alma mogyorókrémmel.

Ezek a tápláló nassolnivalók segítenek stabilizálni az inzulinszintet, és olyan alapvető tápanyagokkal látják el az embert, amelyek támogatják a bőr helyreállítását és regenerálódását egész éjszaka.

Kate ajánlásait rengeteg tanulmány is alátámassza, köztük egy a Molecular Aspects of Medicineben publikált, amely azt állapította meg, hogy a magas glikémiás étrend nemcsak öregíti a bőrt, hanem összefüggésbe hozható az életkorral összefüggő egészségügyi problémákkal is - írta a Mirror.