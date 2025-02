Azonnal dobd ki, ha ilyen konyha eszközöd van, az életeddel játszol!

Ez a tény talán még azokat is meglepi, akik jártasak a konyhában. Előfordulhat, hogy egy ilyen eszközt te is mindennap használsz, pedig nagyon nem kellene. Ugyanis annyira káros ez a konyhai eszköz, hogy cukorbetegséget, pajzsmirigybetegséget, sőt még rákot is okozhat.

Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Andrew Turner biokémikus még 2018-ban publikálta munkásságát, amiben felhívta a figyelmet és rámutatott a fekete műanyag háztartási eszközök veszélyességére. Ezek ugyanis újrahasznosított elektronikai hulladékból készülnek. Vagyis, amikor fekete műanyag tárgyakat használsz, fennáll a veszélye, hogy szennyezettek lehetnek.

A kutató hangsúlyozta, hogy például egy spatula használata során hő hatására a műanyag vegyületek „átvándorolhatnak” az ételbe. A szóban forgó vegyületek, az úgynevezett polibrómozott difenil-éterek (PBDE-k), zavarhatják a hormonrendszer működését. Más tanulmányok szerint ezek kapcsolatba hozhatók a cukorbetegséggel, pajzsmirigybetegségekkel és rákkal. Egy külön kutatás kimutatta, hogy azoknál az embereknél, akik vérében a PBDE-k szintje a legmagasabb, háromszor nagyobb az esély a rák miatti halálozásra, mint azoknál, akiknél a legalacsonyabb a szint – olvasható a Life oldalán.