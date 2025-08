Eleged van a Balatonból? Ezt az 5 olcsó belföldi strandot imádni fogod, ha nem bírod a tömeget

Ha a gondolattól is kiráz a hideg, hogy idén nyáron is törölközőnyi helyért kelljen harcolnod a Balaton partján, van egy jó hírünk! 5 olcsó belföldi strandot is mutatunk, amit még nem leptek el a turisták – mert a legjobb természetes vizek rejtve vannak a turisták elől.

Vágólapra másolva!

Sokan már a tavasz első napsugaraira elkezdik tervezgetni a nyaralást, és ilyenkor szinte automatikus reflexként jön: „idén is irány a Balaton!” – de biztos jó ötlet? Az árak az egekben, a lángos sorban állós műfaj, a strandokon pedig már reggel kilenckor sincs hely az árnyékban. Nem csoda, ha egyre többen keresik az olcsó belföldi strandolás kevésbé ismert, de sokkal élvezhetőbb lehetőségeit. Olyan rejtett gyöngyszemeket, ahol nem kell nyugágyat foglalni pirkadatkor, és a természet közelsége valódi élményt ad. A legjobb strandokon nincs tömeg, mutatjuk hová menj

Fotó: Gábor János / Petőfi Népe Olcsó belföldi strandolás – de nem a megszokott módon Összegyűjtöttünk neked öt olyan helyet, ahol hűsölhetsz, napozhatsz, úszkálhatsz, és mindezt úgy, hogy közben nem csak te, de a pénztárcád is fellélegezhet! 1. Tiszta víz, rejtett csoda: Gébárti-tó, Zalaegerszeg Zala vármegye egyik legnagyobb meglepetése a Gébárti-tó, amely szinte minden igényt kielégít, amit egy természetes vizű strandtól várnál. A tó partján egy kellemes, fás-füves strandot találsz, ahol a belépőárak barátiak, a víz tiszta, és a hangulat messze van a tipikus „főidényes zsúfoltságtól.” A Gébárti-tó ráadásul gyalogos távolságra van Zalaegerszeg központjától, így egy városnézéssel is könnyedén össze lehet kötni. Egy nap alatt kiélvezheted a természetes fürdőzést, a kulturális programokat, és még egy vacsorára vagy fagyira is marad idő a belvárosban. 2. Természetes strandélmény: Vadása-tó, Hegyhátszentjakab Ez a Vas vármegyei kincsesbánya tökéletes példa arra, milyen is az, amikor a természet és a strandolás találkozik. A Vadása-tó nemcsak olcsó, de hangulatában is verhetetlen: fás környezet, tiszta víz, rendezett partszakasz és semmi tömeg! Kicsit olyan, mintha egy romantikus magyar film díszletébe csöppennél. A környéken pedig szuper túraútvonalak és kerékpárösvények is várnak! 3. Nosztalgia és természet: Deseda-tó, Kaposvár mellett A Deseda-tó évek óta a „tudjuk, de nem mondjuk el senkinek” kategória titkos favoritja. Nemcsak gyönyörű és természetes, de gyerekbarát, bringabarát és pénztárcabarát is egyben – mindössze pár percre Kaposvártól. A tó északi részén egy úgynevezett Kalanderdő található: gyerekeket izgalmas kalandjátékok várják, de lehetőség adódik a környék élővilágának megismerésére is különböző tanösvényeken keresztül. Az egyik legnépszerűbb látványosság pedig: a lombkorona-tanösvény.

4. Alföldi alternatíva: Szelidi-tó, Dunapataj Nem kell hegyvidékre menned ahhoz, hogy természetközeli fürdőhelyet találj! A Szelidi-tó Kecskemét és Kalocsa között bújik meg, és még mindig sokan nem tudják, milyen fantasztikus nyári úticél. Olcsó belépőjegy és meleg víz várja a strandolni vágyókat. A környék tökéletes egy egynapos vagy akár egy hosszú hétvégi kiránduláshoz. Itt tényleg olcsó belföldi fürdőzés vár rád, méghozzá mindenféle kompromisszum nélkül. 5. Egy csepp Észak: Bánki-tó, Nógrád vármegye Kevesen gondolnak Nógrád vármegyére, amikor nyári fürdőzést terveznek, pedig a Bánki-tó megérdemli a reflektorfényt! Árnyékos fák, tiszta víz, kulturált strand és baráti árak jellemzik. Ráadásul Bánk község programokkal, nyári fesztiválokkal és helyi finomságokkal is kedveskedik a látogatóknak. Ne a tömeggel menj – válaszd a rejtett kincseket! A nyári fürdőzés nem a sorban állásról, a parkolóhely-keresésről és a 2000 Ft-os lángosokról kellene szóljon. Ezek a természetes fürdőhelyek nemcsak olcsóbbak, de sokszor élményben is felülmúlják a „magyar tengert.” Tipp: pakolj be egy piknikpokrócot, néhány otthon készült finomságot, és fedezd fel újra Magyarország nyári arcát – a nyugalom, a friss levegő és a természetes vizek varázslatában! Így fest a Bánki-tó madártávlatból: