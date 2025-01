"Semmit sem javul, inkább romlik a duzzanat" – betegen indította az évet a csontrákos Hanna

Ahogy arról lapunk már többször beszámolt, hatalmas feladatot szánt az élet a bényei 9 éves csontrákos Hanna. A kislány már 5 éves kora óta küzd Ewing-szarkómával, ami az egyik legagresszívabb gyerekkori csontdaganat. Az örökmozgó lányka minden erejével a gyógyulásra fókuszál. A szülők jelenleg is minden erejükkel azért küzdenek, hogy a lányuknak továbbra is minden eszköz a rendelkezésére álljon a nyugodt, kiegyensúlyozott gyermekkorhoz. A 2025-ös év azonban nem indult felhőtlenül.

Betegséggel indította az évet a csontrákos Hanna Fotó: HanNapló/Facebook

A bényei családnak nem hozott sok jót a 2024-es év. Bár Hanna végre elkezdhette az iskolát, a fájdalom minden napjukat beárnyékolta. A mindig mosolygós kislány teljesen magába fordult, sokszor inkább az ágyban pihent, ahelyett, hogy húgával játszott volna. A gyermek többször volt beteg is, ami még inkább rányomta a bélyegét a mindennapjaira. Sajnos a 2025-ös év sem hozott nekik megnyugvást: Hanna az idei évet is betegen kezdte.

Hannácska beteg, lázas, nagyon fáj a lába, nagyon nem érzi jól magát. Megjött a teljes gerinc és koponya MR eredménye is. A gerincén még mindig van kontrasztanyag halmozódás és az agyában a frontális részen mindkét oldalon több pici góc figyelhető meg, ami nem halmoz kontrasztanyagot. Az orvosok úgy gondolják, hogy a kemoterápia következménye, de ez már egyszer eltűnt neki, most újra itt vannak.

– részletezte az édesanya a kislány közösségi oldalán.

Így van most a csontrákos Hanna

A kislánynak már hónapokkal ezelőtt egy duzzanat is megjelent a lábfején, ami szintén fájdalmakkal jár. Többször megfordultak már az orvosnál is miatta, azonban egyelőre nem derült ki, mi is állhat a duzzanat hátterében.

Semmit sem javul, inkább romlik a duzzanat, továbbra is küzd a fájdalmaival, ennek ellenére iskolába amikor csak tud, megy és teljes erővel csinál mindent, igaz, mikor hazaér, már teljesen fáradt, fájdalom csillapítót kér, este nehezen alszik el.

– tette hozzá.

Hanna nagyon fáradt, mégis minden reggel az utolsó erejével indul a nap, és csak a családja tudja igazán, hogy ez mit jelent neki.

Borzasztóan nehéz, hogy nem tudok segíteni rajta. Próbálunk mindent, de a duzzanat nem reagál semmire. Krémekre, jegelésre és nonszteroidokra, sem. Még a pihentetés sem használ

– mondta a Borsnak Krisztina, Hannácska anyukája.