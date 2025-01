Végünk van? A végítélet órája ebben a hónapban frissül, ez határozza meg a sorsunkat

A Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) minden januárban beállítja a Doomsday Clockot, azaz a végítélet óráját. Az óra célja, hogy megmutassa az embereknek, hogy pontosan milyen közel is vagyunk a teljes pusztuláshoz. 2023 elején a tudósok 90 másodperccet hagytak éjfélig, ekkor jutott az emberiség a legközelebb pusztuláshoz az atombomba létrehozása óta.

Két éve 90 másodperccel éjfél elé állították a végítélet óráját. Tavaly nem változtattak a mutatók állásán. Most vajon újabb másodperceket veszítünk? Fotó: AFP

Dr. Haydn Belfield, a Centre for the Study of Existential Risk munkatársa a DailyMailnek elmondta, hogy valószínűleg közelebb vagyunk a nukleáris háborúhoz, mint az elmúlt negyven év során bármikor. A tudósok szerint azonban nem csak a nukleáris fegyverek vezethetnek az emberiség pusztulásához.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a gyorsan melegedő bolygó, a mesterséges intelligencia és a géntechnológiai elterjedése mind katasztrófákat idézhetnek elő. Visszatekintve egy évvel korábbra, amikor szélsőséges hőmérsékletek és éghajlati katasztrófák jellemezték a Földet, valószínűnek tűnik, hogy a világvége tudományos értelemben közelebb van, mint valaha.

Mi az a végítélet órája?

Egy metaforikus skála, amely megmutatja, milyen közel van a világ egy ember okozta katasztrófához. Először a BAS készítette 1947-ben a csoport havi magazinjának címlapjaként, de azóta az emberiség egzisztenciális kockázatának kulcsfontosságú mérőszámává vált.

Az óra mutatóit minden januárban frissítik, hogy tükrözzék a változó kockázati szintet. Eleinte csak arra tervezték, hogy megmutassa, milyen közel áll a világ az atomháború általi pusztuláshoz, de világvége definícióját azóta kibővítették.

Ha az óra éjfél felé közeledik, ez arra utal, hogy az emberiség közelebb kúszott a világvége forgatókönyvéhez.

Közelebb fog menni a mutató éjfélhez?

Bár a BAS még nem hozta nyilvánosságra idei ítéletét, a világ helyzete azt sugallja, hogy a mutatók közelebb kerülnek éjfélhez. Tavaly 90 másodpercre állt éjféltől, ami az eddigi legközelebb volt, de klímaváltozás és az országok közötti konfliktus előrébb tolhatja a mutatót. Az órát egyébként a története során 17-szer állították előbbre és nyolcszor vissza – azaz összesen nyolc alkalommal érezték úgy a szakemberek, hogy jelentősen javult az emberiség helyzete. Persze előfordulhat az is, hogy nem változtatnak a mutatók állásán, mint ahogy tették azt 2024 januárjában is, amikor "jóváhagyták" az egy évvel korábban beállított 90 másodperccel éjfél előtti időpontot. A legtávolabb egyébként 1991-ben állt az óra éjféltől.