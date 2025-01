Tragédia Tiszavasváriban: saját házában égett halálra Manyi néni

Szirénázó tűzoltók hada rohant hétfőn (január 20.) hajnalban a Tiszavasvári Arany János utcába, miután bejelentés érkezett, hogy hatalmas lángokkal ég egy épület. Kiderült, hogy nem az udvaron álló családi ház kapott lángra, hanem a mögötte álló melléképület és nyári konyha: a tűz ott szélsebesen terjedt, hamarosan a lángok már az épület hátsó részét nyaldosták.

A tiszavasvári ház udvarán elképesztő mennyiségű lom hevert. Vélhetően ezért terjedt olyan gyorsan a tűz Fotó: Szon

Gyászol Tiszavasvári

A tűzoltók rögtön munkához láttak és több egységgel estek neki az emberfeletti munkának, négy vízsugárral próbálták eloltani a lángokat és megfékezni, hogy az épületben még nagyobb kár keletkezzen. Azonban kiderült, hogy ez korántsem volt olyan egyszerű feladat: az udvar is zsúfolásig tele volt felhalmozott dobozokkal, lomokkal és egyéb holmival. Olyannyira tele volt tömve, hogy a tűzoltók is nehezen haladtak a lomtalanításhoz hasonló udvaron az oltással. Mire átverekedték magukat a halmokon, az asszony összeégett holttestét is megtalálták.

Az oltást az udvaron és az épületekben felhalmozott lomok nehezítették. A tűzoltók oltás közben az udvaron egy összeégett holttestet találtak, vélhetően a nyári konyhában élő idős nőét

- közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Információink szerint az ott élő Manyi néni valóban a nyári konyhában élt, a családi házat nem használta. Azt ugyan egyelőre nem tudni, hogy mi kapott lángra, de információink szerint a tűz olyan gyorsan terjedt, hogy az asszonynak szinte esélye sem volt a menekülésre.

Úgy tudjuk, hogy utolsó pillanatban még ugyan megpróbált kirohanni a házból, azonban az udvaron összeesett. Az asszony most mindenki gyászolja a településen:

Nem tudjuk elhinni. Manyi pótolhatatlan kincs. Nagyon jó ember volt, sokakért sokat tett

- mondta róla az egyik ismerőse. A helyiek szerint, sajnos borítékolható volt a tragédia: régóta tartottak attól, hogy az irdatlan mennyiségű lom egyszer majd katasztrófát okoz.