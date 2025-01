Rendkívüli fejlemények az Audis ámokfutó ügyében: nem a körözött férfi vezette az autót

A minden részletre kiterjedő nyomozás mostanra megállapította, hogy körözött moldáv állampolgár kiutasítás hatálya alatt áll, nyomozás most beszerzett adatai szerint a baleset időpontjában és jelenleg is Moldovában tartózkodik. Az eljárás adatai szerint a balesetet az eddig keresett férfira a megszólalásig hasonlító bátyja okozhatta, aki testvére adatait használva jelentkezett be egy fővárosi szállodába a balesetet megelőzően.