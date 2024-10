Ezért alakult ki pánikhangulat Európa-szerte a Marburg-vírus miatt

Vaklármának bizonyult, hogy behurcolták Európába a súlyos tünetekkel járó és igen magas halálozási aránnyal rendelkező Marburg-vírust. Egy Ruandából a kontinensre visszatérő orvostanhallgató és barátnője esetében merült fel a gyanú, hogy megfertőződtek a kórral. Mindketten a járvány sújtotta Ruandából tértek vissza Németországba, amikor influenzaszerű tüneteket produkáltak. A riadalmat az okozta, hogy egyikük egy olyan ruandai egészségügyi intézményben dolgozott, ahol Marburg-vírussal fertőzötteket is kezeltek. Az illetékes német hatóságok ugyanakkor közölték, hogy a negatív teszt ellenére az orvostanhallgatót elővigyázatosságból a 21 napos lappangási idő végéig megfigyelés alatt tartják.

A Marburg-vírus nagyon hasonlít az Ebolára, ezért nem ok nélkül alakult ki pánikhangulat a gyanús németországi esetek miatt. Fotó: Jan Kopřiva / Pexels (illusztráció)

A fertőzés gyanúja kapcsán nem ok nélkül volt nagy a riadalom: a közép-afrikai Ruandában szeptember végén ütötte fel a fejét a vírus okozta járvány, amely már 36 embert fertőzött meg, 11 embert pedig már meg is ölt a kór. A vírus 1967-ben, kísérleti célra importált közép-afrikai fertőzött majmokkal került a németországi Marburg városába, innen ered a neve. A Marburg-vírussal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Dr. Rusvai Miklós virológus számolt be a Borsnak. A szakember azzal kezdte, hogy indokolt volt a pánikhangulat, amíg ki nem derült, hogy a két német állampolgár tesztje negatív.

A Marburg-vírus az Ebolához hasonlóan a Filovírusok családjába tartozik és igen magas, a súlyosabb vírustörzsek esetében 60 és 90 százalék közötti a halálozási arány. Ez egy vérzéses lázzal járó fertőzés, ami a kezdeti, lappangási szakaszban még csak légúti, influenzaszerű tünetekkel jár, vagyis nehezen azonosítható

– mondta Dr. Rusvai Miklós. Hozzátette, hogy a fertőzés második fázisában a véralvadási problémák miatt érrendszeri problémák lépnek fel, vérző testnyílások, illetve vérző szemek, valamint magas láz és agyvelőgyulladás is jelentkezhet tünetként.

A Marburg-vírus nem okoz pandémiát

A virológus ugyanakkor elárulta, hogy a Marburg-vírus esetében csekély az esély pandémia kialakulására.

Mivel a Marburg-vírus esetében a megfertőződéshez szoros kontaktusra van szükség, ezért kevésbé valószínű egy koronavírushoz hasonló pandémia kialakulásának a veszélye. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy sem vakcina, sem pedig gyógyszer nincs a kór ellen.

A szakember a Borsnak elmondta, hogy egy ilyen vírusfertőzés esetében csakis a határozott járványügyi intézkedésekkel lehet védekezni: karanténnal, a fertőzésgyanús esetek izolálásával, elkülönítésével, illetve a kontaktszemélyek azonnali felkutatásával.

Dr. Rusvai Miklós rávilágított, hogy ez történt most Hamburgban is.