Ők dumálnak korrupcióról? A Biden család belefullad a korrupciós ügyekbe!

Devon Archer 2014 áprilisában tagja lett az ukrán Burisma nevű energetikai vállalat igazgatótanácsának, Hunter Bidennel egyidőben. Archer 2018 tavaszán hagyta el a Burismát, júniusban első fokon elítélték egy sziú indián törzs kötvényértékesítésből származó bevételeinek elcsalása, illetve több magánnyugdíjalap pénztőkéjével történő visszaélés miatt. Az amerikai szenátus is vizsgálta az ügyet, szerintük a pénz tisztázatlan forrásból származott, ez magyarázatot ad arra is, hogy miért 11 részletben utalták.

Hogy Hunter Bidenék valójában miért kaptak 3,5 millió dollárt az orosz oligarchától, majd ezt követően miért ment át a cégükön ugyanannak az oligarchának 242 ezer dollárja, csak találgatások vannak, de az a legvalószínűbb, hogy pénzmosás történt.

A kínai szál

Hunter Biden a Kínai Kommunista Párt oligarcháival is üzletelt. Az első ügylet megkötésére 2013 decemberében került sor, amikor Biden Obama alelnökeként Pekingben hivatalos látogatást tett. Az alelnököt elkísérte Hunter Biden is, aki 1,5 millió dollár értékben kötött befektetési megállapodást a családi cégük nevében a kínai jegybank egyik fiókintézményével. Továbbá 2017 augusztusában Hunter Biden a legnagyobb, papíron magánkézben lévő kínai energetikai vállalat, a CEFC China Energy Co.-ban 50 százalékos részvénnyel rendelkező Ye Jianming nevű oligarchával is kötött egy rendkívül jövedelmező üzletet, amely évi több mint 10 millió dollár haszonnal járt volna a Biden család számára.

A román szál

Hunter Biden Romániában megpróbálta az egyik korrupt üzletember barátját megmenteni az igazságszolgáltatástól, és ezért cserébe pénzt kaphatott. 2015-ben Puiu Popoviciu román üzletember ellen eljárást indítottak a bukaresti Băneasa-farm területén lévő, 224 hektár nagyságú telekvásárlás alatt történő befolyással való üzérkedés és vesztegetés miatt.

A kiváló amerikai kapcsolatokkal rendelkező Popoviciu azonban Hunter Bidenhez fordult, hogy vessen latba befolyását a vádak ejtése érdekében. Hunter korábban Popoviciu tanácsadója volt. A dolog érdekessége, hogy ekkor Joe Biden volt az amerikai alelnök, és azelőtt egy évvel Bukarestbe látogatott, ahol Victor Ponta miniszterelnöknek a korrupció elleni harc fontosságáról beszélt. Popoviciut hét év börtönre ítélték, de elhagyta Romániát. Román sajtóhírek alapján az első és a másodfokú ítélet között Hunter Biden megpróbált közbenjárni Popoviciu mellett, megkérve Mark Gitensteint - aki 2009 júliusa és 2012 decembere között Amerika bukaresti nagykövete volt -, hogy az üzletember felmentése érdekében lépjen kapcsolatba Louis Freeh-vel, aki Bill Clinton elnöksége alatt, 1993-2001 között volt az FBI vezetője és kiváló demokrata kapcsolatokkal rendelkezik. Vélhetően úgy gondolták, hogy a demokrata adminisztráció tud hatni a román hatóságokra. Azt nem lehet tudni, hogy Louis Freeh végül fellépett-e Popoviciu érdekében.