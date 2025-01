Nem vette észre, hogy leszúrták a szilveszteri utcabálon, saját lábán ment haza

Késelés miatt került kórházba egy 23 éves magyar, Olaszországban. A fiatal Ventimigliában szenvedett sérüléseket a szilveszteri utcabál alkalmával. Hősünk Franciaországban vállalt munkát, az újévet pedig a határtól hét kilométerre, az olasz oldalon akarta megünnepelni.

Az utca, ahol a késelés történt Fotó: Google Maps

Az este már eléggé kábult állapotban érte, az éjfél pedig már teljesen részegen a Via Ruffinin. A srác nem volt egyedül, de ittasságával járó erőszakossága már társaságának sem tetszett. Az újévet köszöntő utcabál a két éve sétálóutcává alakított, ódon negyeden áthaladó, nem túl széles, és nem túl hosszú, a tengerparttal határos Népkertből induló, kövekkel kirakott szakaszon zajlott.

Az idegenekkel kötekedő magyart itt érte a szúrás a karján, ám az alkohol miatt nem érzett fájdalmat. Barátai kihívták a mentőket, akik a helyi kórházba szállították, itt közölték orvosai az értetlenkedő magyarral jöttének okát is, mármint azt, hogy alaposan megkéselték. A rendőrök is megérkeztek, de a fiatalból egy értelmes mondatot sem tudtak kihúzni, nem emlékezett semmire az estéből. Támadója kilétére sem derült fény, aki alattomos tette után több útirányon át is menekülhetett. A rendőrség józan szemtanúk híján az utcai kamerák felvételeire hagyatkozhat csak.

A megszúrt fiatal néhány napos megfigyelés után, nemrég hagyhatta el a kórházat.