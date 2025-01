"Nem értjük, hogy mi vette rá" - holtan találták az eltűnt fiatalt, egy rossz döntés lett a végzete

Holtan találták meg azt az eltűnt túrázót Kaliforniában, aki tapasztalat nélkül próbálta megmászni a 4267 méter magas Mount Whitney-t. A 29 éves Taylor Rodriguez tudatában volt annak, hogy nincs elég tapasztalata ehhez, mégis nekivágott az útnak tavaly év végén, december 30-án. Három nappal később, január 2-án pedig már eltűntnek nyilvánították. Érdemes megjegyezni, hogy évente 30 ezer hegymászó vág neki a Mount Whitney-nek, de közülük talán 10 ezren ha elérik a csúcsot.

Tapasztalat nélkül vágott neki a hegymászásnak. / Fotó: Pexels

Taylor Rodriguez esetében attól félünk, hogy megfelelő felszerelés nélkül és tapasztalat hiányában van, úgy tűnt el január 2-án hegymászás közben

- közölték a helyi hatóságok, akik végül sajnos holtan találtak rá két nappal később a fiatal férfira 3657 méteres magasságban, közel a csúcshoz. Ennek ellenére sokan nem értik, kellő tudás hiányában, hogy vághatott neki az útnak, ami a végzetét okozta.

Sokan nem értjük, hogy mi vette rá arra, hogy kocsiba üljön és a Whitney-hez vezessen. Olyan mintha hirtelen felindulásból tette volna. Olyan okos volt, nehéz megérteni miért tette

- közölte Rodriguez egyik ismerőse.

David Miller, profi hegymászó, aki immáron 80-szor járt a Whitney csúcsán, a haláleset kapcsán elárulta, a tragédiához hozzájárulhatott az is, hogy Rodriguez télen állt neki a mászásnak, ami még a legtapasztaltabbaknak is nehéz, mivel extra felszerelésre és tudásra van szükség a felfelé úthoz, míg lefelé sítudás is kell, írja az UNILAD.