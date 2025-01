Dámai fordulat Madeleine McCann ügyében: szökésről beszélnek

Az egész világ tudni szeretné, mi is történt pontosan Madeleine McCann-nel. A tüneményes szőkeség 17 éve eltűnt. Ügye valósággal sokkolta az egész világot, és sokan még a mai napig hisznek abban, hogy a kislány valahol életben van, csak nem tudja magáról, hogy ki is ő valójában. Maddie Portugáliában nyaralt a szüleivel és ikertestvéreivel, amikor 3 éves korában eltűnt a szállodából, esete pedig azóta is rejtély. Az elsőszámú gyanúsított C. Brueckner, aki abban az időben pont ebben a nyaralóövezetben rabolt és erőszakolt meg embereket. A volt cellatársa nemrég kitálalt, és elmondta, hogy Brueckner a cellában beismerte, hogy ő rabolta el a kislányt. Azt vallotta, hogy a férfi elmondása szerint a pénz miatt tört be az ablakon keresztül, azt azonban nem talált. Ezért aztán a kislányt vitte el, hogy belőle tudjon pénzt kiszedni - írtuk meg korábban. Most felkavaró fejlemények történtek.

Maddie már hosszú évek óta eltűnt

Bár sokan biztosak abban, hogy Brueckner gyilkolta meg a kislányt, soha nem sikerült terhelő bizonyítékot találni ellene, így tehát meg van kötve a rendőrség és a bíróság keze. Korábbi gaztettei miatt évekig ült a börtönben, most azonban lejár a büntetése, és szeptemberben szabadlábra helyezik. Amennyiben találnának ellene bizonyítékot Maddie megölésével kapcsolatban, lenne rá esély, hogy végre pont kerüljön az ügyre, de még mindig nincs hír nyomokról.

Brueckner ügyvédje elárulta, hogy az ügyfele azt latolgatja, hogy elhagyja Európát. Mivel nagyon sokan olvastak az ügyről és megismerték az arcát, a környéken már nincs biztonságban, hiszen népharag zúdult rá. Fontolgatja tehát, hogy egy olyan országba költözik, amely nem adná ki sem Németországnak, sem Angliának. Azt is tanácsolták neki, hogy néhány plasztikai műtét segítségével próbáljon változtatni a küllemén, így ugyanis túl sokan felismernék - írja a Mirror.