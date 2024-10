Rémálom a szülőknek: Megszólalt a bíróságon Madeleine McCann feltételezett gyilkosa

Lassan úgy érezzük, hogy Madeleine McCann ügyének soha nem lesz vége, és a világ soha nem tudja meg, hogy mi is történt pontosan a kislánnyal. A tüneményes szőkeség 17 éve eltűnt. Ügye valósággal sokkolta az egész világot, és sokan még a mai napig hisznek abban, hogy a kislány valahol életben van, csak nem tudja magáról, hogy ki is ő valójában. Maddie Portugáliában nyaralt a szüleivel és ikertestvéreivel, amikor 3 éves korában eltűnt a szállodából, esete pedig azóta is rejtély. Most enegdik szabadon az ügy fő gyanúsítottját, C. Bruecknert.

Soha nem derül ki, mi történt veled, Maddie?

Hiába telt el már 17 év, a kis Maddie ügye még mindig intenzíven foglalkoztatja a világot. Nincs olyan ember, aki ne akarná tudni, hogy mi is történt pontosan a kislánnyal. Az elsőszámú gyanúsított C. Brueckner, aki abban az időben pont ebben a nyaralóövezetben rabolt és erőszakolt meg embereket. A volt cellatársa most kitálalt, és elmondta, hogy Brueckner a cellában beismerte, hogy ő rabolta el a kislányt. Azt vallotta, hogy a férfi elmondása szerint a pénz miatt tört be az ablakon keresztül, azt azonban nem talált. Ezért aztán a kislányt vitte el, hogy belőle tudjon pénzt kiszedni. Azt a kérdést is feltette, hogy a föld alatt talált csontokból a rendőrök tudnak-e DNS-t kinyerni.

Hiába gondolja azonban azt az egész világ, hogy a német, sokszorosan elítélt pedofil a felelős a kicsi lány haláláért, a bíróság nem tudja őt elítélni, de még csak gyilkossági vádjával sem indíthat ellene eljárást. Semmilyen bizonyíték nincs ugyanis, hogy ő lenne a tettes. Az emberek most nagyon aggódnak, szexuális bűncselekményeiért kiszabott börtönbüntetése ugyanis lejárt, és most kiengedik - írja a Mirror. A bíró a tárgyaláson megkérdezte, hogy szeretne-e valamit mondani a saját védelmében, mire ő a következőket felelte:

Nem, semmit

- mondta.

Brueckner mindig tagadta, hogy köze lenne Maddie ügyéhez, a börtön pszichológusa ugyanakkor sokat vizsgálta a férfit, és megállapította, hogy szociopata, és várhatóan újabb áldozatai lesznek.