Lidl: TikTokon terjedő trükköt cáfol az áruházlánc, ne használd így a kasszát!

Sokak által nem ismert trükkről rántotta le a leplet az a videó, amely a TikTokon kezdett el terjedni a napokban. A felvétel szerint a Lidl önkiszolgáló kasszái olyat tudnak, amit más hasonló berendezések nem: egyszerre több bankjegyet is elfogadnak, amivel jelentősen felgyorsítható a fizetés.

A közösségi oldalakon kezdett terjedni egy trükk a Lidl önkiszolgáló kasszáiról. Fotó: Marjan Blan / Pexels

Ez a videó azért is megy nagyot a közösségi oldalakon, mert nem jellemző az, hogy a különböző boltláncok önkiszolgáló kasszáinál - már ahol lehet egyáltalán készpénzzel fizetni - egyszerre több bankjegyet is be lehessen a nyílásba rakni, mint ahogyan azt a Lidl esetében állítja a videó készítője.

A Lidl önkiszolgáló kasszája egyszerre több papírpénzt is elfogad, ha esetleg nem tudtad! Nekem ez új, de lehet, hogy sokaknak nem az

– fűzi hozzá a videó készítője.

Íme a videó:

Az összkép azonban némileg árnyaltabb ennél, mivel a videó komment szekciójában többen is hangot adtak saját tapasztalataiknak, miszerint bár próbálkoztak ezzel a módszerrel, mégis előfordult velük, hogy befürödtek, mert az egyszerre becsúsztatott bankjegyek közül nem mindet érzékelte a gép, így aztán segítséget kellett kérniük a bolt munkatársaitól. Vagyis az történt, hogy „visszanyalt a fagyi”, miután így nemhogy gyorsabb nem lett a fizetés, hanem pont ennek az ellenkezője történt: sokkal több időbe telt, mintha egyesével „etették” volna meg a bankjegyeket a pénztárgéppel.

Elfogadja, csak aztán amikor nem érzékeli, akkor meg bizonygathatod, hogy tényleg fizettél! Én így jártam és vagy 2 órán át tartott, mire a központ jóváhagyta, hogy valóban fizettem

– írja az egyik hozzászóló a saját tapasztalatait összegezve.

Itt az igazság a Lidl önkiszolgáló kasszáiról!

Annak érdekében, hogy kiderüljön az igazság és tényleg be lehet-e tenni egyszerre több bankjegyet is az áruházlánc önkiszolgáló kasszáiba, a BORS megkereste a Lidl Magyarország sajtóosztályát. Az írták, hogy

a Lidl üzleteiben elérhető önkiszolgáló kasszák esetében az automaták ugyanúgy működnek, mint minden más készpénzfeldolgozó automata, ahová a papír alapú készpénzt egyesével, egymás után kell beadni.





Vagyis az, hogy a TikTokon nagyot futó videó készítőjének sikerült így fizetnie csupán a szerencsének volt köszönhető, nem pedig azért történt, mert az önkiszolgáló pénztárak kasszái így lennének kalibrálva!

Arról nem is beszélve, hogy ha ez a módszer a gyakorlatban is működőképes lenne, akkor valószínűsíthetően nem csak a Lidl, hanem az összes többi bolt is olyan kasszákat helyezne üzembe az önkiszolgáló pénztáraknál, amelyek egyszerre tudnak kezelni több bankjegyet is, hiszen minden áruháznak érdekében állna, hogy minél gyorsabban tudjanak fizetni a vásárlóik.