Lebuktak: ezzel trükköznek az önkiszolgáló kasszáknál

Az áruházak eredetileg abban látták az önkiszolgáló pénztárak jövőjét, hogy csökkenthetik a munkaerőköltségeket. Ám arra nem számítottak, hogy az önkiszolgáló kasszákkal a lopások számának megnövekedését is okozzák.

Az önkiszolgáló kasszák működését hamar kiismerték az emberek / Fotó: Pexels

1. Nem éri meg kockáztatni

Az önkiszolgáló kasszák működését hamar kiismerték az emberek és ezáltal többféle csalási módszer is kialakult. Az üzletek azonban gyorsan felzárkóztak és mostanra könnyen felismerik a vásárlásnak tűnő lopásos eseteket, amelyekért súlyos büntetés is kiszabható, mivel a lopás továbbra is bűncselekménynek minősül hazánkban.

2. Kevesebbet mérnek le

Egyes termékek esetében sokan azzal játszanak, hogy mást ütnek be vagy más terméket mérnek le, mint ami valójában a zacskóban van. Mivel a péksütemények magasabb árkategóriában vannak egy vizes zsemléhez képest, ezért aki vesz két kakaós csigát, de zsemlének üti be, az több száz forintot is spórolhat – de nem éri meg kockáztatni a börtönbüntetést vagy a közmunkát, hiszen a biztonsági őröknek is hamar feltűnhet a kirívóan alacsony végösszeg.

3. Cseles vonalkódkerülő

Az önkiszolgáló kasszánál sokan próbálkoznak azzal, hogy egyszerűen kihagyják a beolvasást vagy a kódolást és enélkül helyezik be a táskába a terméket. De amennyire kézenfekvőnek tűnnek ezek a trükközések, annyira könnyen észrevehetők is, tekintve, hogy a legtöbb önkiszolgáló kassza súlymérleggel van beállítva, hogy érzékelje az eltéréseket.

4. Az átcímkézés is előfordul

Gyakori csalási módszernek számít a drágább termékre olcsó címke ragasztása még az üzletben, a mérés során. Így elsőre talán olcsóbban lehet az adott termékhez hozzájutni – de, ha nem sikerül a trükk, jön a rendőrség és irány a börtön. Az önkiszolgálók mellett álló pénztáros fél szemmel mindig figyeli, hogy minden oda lett-e érintve a leolvasóhoz.

5. Az áru másik áruba rejtése

A találékony tolvajok a kisebb termékeket elrejthetik lisztbe, rizsbe, a WC-papír tekercs közepébe vagy más áruk dobozába. Ruhaboltokban bevett módszer, hogy az elkövető több termékkel érkezik a próbafülkébe, ahol felveszi magára ezeket ruhadarabokat, hatástalanítja az áruvédelmet, majd visszaveszi régi ruháját és távozik az üzletből.