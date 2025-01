Kisgyerekek alatt szakadt be a homokozó, egy 7 éves kislány életét már nem tudták megmenteni

Borzasztó tragédia történt egy amerikai tengerparton néhány hónappal ezelőtt. Egy 9 éves kisfiú és a 7 éves húga ugyanis Florida egyik strandján a homokban játszottak együtt, amikor egyszer csak beszakadt alattuk a föld, és maga alá temette a sár és a homok a testvérpárt. A szülők és a környéken álló felnőttek azonnal rohantak segíteni, azonban nem tudták kihúzni időben a gyerekeket. A kisfiú túlélte a megpróbáltatást, ám a kislányt már eszméletlenül emelték ki a föld alól, és a kórházba szállítása ellenére életét veszítette az incidens után.

A tengerparton történt a szörnyű tragédia /Fotó: @Pexels/Illusztráció

A szerencsétlenül járt testvérpár szüleit maga alá temette a gyász, ugyanis a szemük láttára történt a váratlan baleset, és mégsem tudtak időben segíteni. Az Indiana államból származó család arról beszélt most a DailyStarnak, hogy a gyerekeik elválaszthatatlanok voltak, és a kisfiuk pszichológus segítségével próbálja feldolgozni a húga elvesztését, és családként is hatalmas kihívást jelent nekik túljutni ezen a tragédián.

Azt hiszem, hogy most minden más lesz, de készek vagyunk megtenni mindent, hogy biztosítjuk a fiunknak azt, hogy megkapjon minden segítséget a gyász feldolgozásához. A testvérével a szívében halad tovább

- kezdte beszámolóját az áldozat édesapja, Jason a lapnak. A férfi köszönetet mondott annak a 20 embernek is, aki azonnal odarohant velük segíteni a homokcsapdából kirángatni a gyerekeiket.

Az egész emlékem nagyon homályos, és valószínűleg az agyam törölt részleteket, hogy könnyebben feldolgozzam a traumát. Az emlékeimben elértem a lányomat, de túl nagy volt a homok súlya. Mindenki mindent megtett, de nem voltunk elég gyorsak

- zokogta el magát a gyászoló apuka. Már az is hatalmas isteni csoda volt, hogy legalább az egyik gyermeket meg tudták menteni, ugyanis a rendőrség helyszínelése szerint egy 4-5 méter mély víznyelő lyuk volt a homok alatt, ide zuhant be a két ártatlan gyermek. A szülők és a felnőttek pedig villámsebesen kirántották a gyerekeket a mélyből, és a mentő is azonnal a helyszínen termett, de így sem voltak elég gyorsak - zárta sorait a lap.