Óriási lehűlés jön: már azt is tudni, melyik nap köszönt be a zord időjárás!

Ködös, felhős időjárás ígérkezik, pénteken pedig jön az óriási lehűlés, ami még havat is hozhat.

Jönnek a januári fagyok, óriási lehűlés vár ránk a hét második felében (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Csütörtökön változóan felhős időre lehet majd számítani, délnyugat felől fokozatosan csökkenni fog majd a felhőzet. Északon és északkeleten marad a borult idő, akár eső is előfordulhat majd. A déli és délnyugati szél sok helyen megerősödik majd és akár viharossá is válhat. Erre a napra a HunagorMet oldala citromsárga riasztást adott ki Vas, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegyékre, ahol tartós sűrű ködre lehet majd számítani, ami miatt a utakon a látótávolság pár száz méter alá csökkenhet. A nap folyamán 1 és 13 fok közötti hőmérsékletekre lehet majd számítani, délnyugaton lesz a legenyhébb idő.

Pénteken a hajnali és reggeli órákban több helyen is előfordulhat majd eső, havas eső vagy akár havazás is. Napközben csökkenni fog a felhőzet és kisüt a nap, de erős lehűlés várható viharos szelek kíséretében. Délelőtt 7 fok körüli hőmérséklet lesz, de délután már csak 2 fok valószínű.

Szombaton marad a változóan felhős idő, de több órára is kisüthet a nap. Estétől újra növekszik majd a felhőzet és elvétve zápor vagy akár hózápor is előfordulhat. Az északnyugati szél továbbra is élénk marad, reggel -4 délután pedig 3 fok körüli hőmérsékletek mérhetünk majd - írta a Köpönyeg.