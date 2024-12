A köd helyét a mínuszok veszik át: ilyen időre számítson, aki az utcán tölti a szilvesztert!

Míg ma, hétfőn a köd uralkodott, azt tapasztalhattuk, hogy a naposabb tájakon akár 2 és 9 fok között is alakulhatott a hőmérséklet, de december 31., kedd estére -5 és 0 fok közötti értéket is mutathat a hőmérő higanyszála. Kedd délutánra, bár sok helyen felszakadozik a ködréteg, de lesznek olyan területek, ahol makacsul megmarad, és csak lassan ritkul – derül ki a HungaroMet Zrt. időjárás-előrejelzéséből.

Az enyhe, változó irányú szél nem hoz majd jelentős változást az időjárásban, így keddig marad a felhős, ködös idő Fotó: Pexels

Ilyen időjárás vár ránk 2024 utolsó napján

Kedd reggel, az év utolsó napján többnyire derült idő várható, csak néhány helyen fordulhat elő ködfolt, amely a délutáni órákban gyorsan eloszlik. A szél viszont változatlanul gyenge marad. A hajnali minimumok ismét -3 és -1 fok között alakulnak. Napközben viszont több helyen már napos, nyugodt idő ígérkezik, szélcsenddel és nagyjából nulla és 5 fok közötti hőmérséklettel.

A délutáni órákban fokozatosan csökken majd a ködös területek aránya, bár ez egyes országrészeken egészen estig is beragadhat, így ott pedig a hőmérséklet 2 és 4 fok körül alakul majd. A napos vidékeken viszont kellemesebb idő várható, akár 7-9 fokos maximumokkal is számolhatunk. Estére végül mindenhol felszáll a köd, de gyenge hidegfronti hatás érezhető majd, melynek hatására a hőmérséklet 0 fok alá is csökkenhet. Így azok, akik szabadtéri szilveszterezést terveznek, mondjuk egy utcabál keretében, alaposan öltözzenek fel, ugyanis hideg éjszaka várható. A jó hír, hogy csapadék nem várható.

A HungaroMet figyelmeztetéseket adott ki tizenkét vármegyére – ezekre a sűrű, tartós köd miatt adtak ki riasztást.