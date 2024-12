Nem kímél 2025: borús és ködös időjárással jön az új év

Az új év kezdetével sem kímél minket az időjárás: viharos szelek, ködös idő és borult ég várható.

Ködriasztásokkal és viharos szelekkel indul a 2025-ös év Fotó: pexels

Kedden (szilveszter napján) napközben kettészakad az ország, keleten borús, párás és ködös idő lesz jellemző, míg nyugaton kevésbé felhős, néhol még napos idő is előfordulhat. A HungaroMet erre a napra citromsárga riasztást adott ki Pest, valamint további 11 vármegyére a sűrű, tartós köd miatt, ami azt jelenti, hogy az ország nyugati részén a közutakon a látástávolság pár száz méter alá csökkenhet. A ködös területeken szitálás, de akár ónos szitálás is előfordulhat. Reggel országszerte fagyra lehet majd számítani, de napközben is -1 és 7 fok között marad a hőmérséklet.

Ködös időnk lesz az év utolsó napján Fotó: MET.hu

Szerdán (újév napján) kezdetben ugyancsak ködös, borús időre lehet majd számítani, később a délnyugati szél hatására elkezd a felhőzet felszakadozni. A ködös területeken szitálás és ónos szitálás is előfordulhat, keleten 1, de nyugaton akár 11 fok is lehet majd.

Csütörtökön, január 2-án délnyugat felől tovább csökken a felhőzet és kisüt a nap, az Északi-középhegység térségében megragadhatnak a ködfelhőzetek. A délnyugati szél néhol viharossá fokozódhat, de napközben marad a 7 és 14 fok közötti hőmérséklet, északkeleten lehet majd hidegebbre számítani – írta a Köpönyeg.