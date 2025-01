Riasztást adtak ki az androidos telefonokra! Félelmetes, ami következik

Néhány napon belül érkezik meg a Samsung Galaxy széria legújabb darabja, és vele együtt várhatóan egyidőben megérkezik a legújabb frissítés is az androidos telefonokra. Most kiderült, hogy egy nem mindennapi frissítésről van szó, ugyanis számos olyan funkcióval fognak bővülni a telefonokra, amelyekre már régóta vártak a felhasználók.

A Samsung felhasználók innentől a mesterséges intelligencia segítségével végezhetik a napi dolgaikat a telefonjukon /Fotó: Pexels/Illusztráció

Most a TheSun arról számolt be, hogy el dolog biztos: az új frissítések között helyet fog kapni a mesterséges-intelligencia több funkciója is. Az MI segítségével pedig még több dolgot fognak tudni az androidosok a telefonjukon végezni. Lássuk miről is van szó:

Az egyik új funkció várhatóan a Now Bar lesz, amely információkat tud megjeleníteni úgy a képernyőn, hogy ehhez nem kell semmilyen alkalmazást megnyitnunk. Összeszedve és kategorizálva fognak megjelenni olyan eszközök és információk, amelyekre a mindennapokban a legnagyobb szükségünk van.

Erről a Samsung cég brit igazgatója Annika Bizon így nyilatkozott a lapnak:

Az egyszerű és hozzáférhető lesz a mesterséges intelligencia a felhasználók számára. Az MI a valóéletben fog segítséget nyújtani a telefonozók számára. Az MI a társává fog válni a Samsung felhasználóknak és információkat fog adni a hétköznapi tevékenységeikről és napi rutinjukról. Megtanulja a napi műveleteket és a leggyakrabban használt alkalmazásokat és egyetlen helyre fogja őket összeszedni. Egyetlen kényelmes pontból irányíthatjuk a a szórakozást, útba igazítást kérhetünk, más nyelveken kommunikálhatunk, vagy leszervezhetjük a következő találkozónkat.

A Samsung Egyesült Királyságbeli cégének igazgatója arról is beszélt a lapnak, hogy várhatóan szerda este 18 órakor mutatják be a legújabb Samsung Galaxy okostelefonokat, így valószínűleg a frissítés is ekkor érkezhet a régebbi típusokra.