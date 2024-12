Fontos változások lesznek januártól, itt van minden fontos tudnivaló

Pár nap múlva kezdődik az új év, és ha már így van, érdemes összeszedni, hogy melyek is a legfontosabb életbe lépő intézkedések – írta közösségi oldalán Dömötör Csaba.

Az európai parlamenti képviselő a posztjában kiemelte,

jövőre kilenc százalékkal, 290 800 forintra nő a minimálbér, a garantált bérminimum pedig 348 800 forintra, ami hétszázalékos emelésnek felel meg. Ez már a hároméves bérmegállapodás része.

A politikus kiemelte, folytatódnak az ágazati béremelések is. A tanárok az idei átlagosan 32 százalékos emelés után januártól újabb 21 százalékos emelést kapnak, ezzel az átlagbérük bruttó 844 ezer forintra emelkedik. A szakképzésben dolgozók bére is átlagosan 21 százalékkal emelkedik. Emellett nő a bírósági dolgozók illetménye is, ez is egy hároméves emelési program része. A következő három évben a bírák jövedelme 48 százalékkal, a bírósági titkároké és fogalmazóké átlagosan 82 százalékkal, más bírósági alkalmazottaké pedig száz százalékkal emelkedik.

A vízügyi dolgozók januártól átlagosan harmincszázalékos emelést kapnak.

Munkáshitel néven új hitelprogram indul a dolgozó fiataloknak. 17 és 25 év között lehet igényelni január 1-től. Legfeljebb négymillió forintnyi kedvezményes hitelt lehet majd felvenni tízéves futamidőre.

Emellett bővülnek a lakhatási támogatások is. A munkáltatók jelentős adókedvezményt kapnak ahhoz, hogy lakhatási támogatást nyújtsanak 35 év alatti dolgozóiknak, legfeljebb havi 150 ezer forint értékben. Ezt lakbérre és hiteltörlesztésre lehet fordítani.

Elindul a Vidéki otthonfelújítási program is. Ezt az ötezer fő alatti településeken élő gyermekes családok vehetik igénybe. A támogatás egy hárommillió forintos vissza nem térítendő támogatásból és egy hatmilliós kedvezményes kölcsönből áll.

Vannak más intézkedések, amelyek sokaknak jelenthetnek segítséget

– tette hozzá Dömötör, majd hozzátette, a SZÉP-kártyán lévő összeg ötven százalékát januártól lakásfelújításra is lehet fordítani, emellett pedig jelentős program indul a kisvállalkozások támogatására februárban. A tőkeprogram Demján Sándorról kapta a nevét, és az a célja, hogy ösztönözze a kisvállalkozások beruházásait és javítsa tőkeellátottságukat és hitelképességüket. Bővül majd azon mikrovállalkozások köre is, amelyek olcsóbban juthatnak áramhoz. Külön támogatási program indul annak érdekében, hogy minden vállalkozásnak legyen saját honlapja.