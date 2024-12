„Fantasztikus alkotóközösségekkel dolgozom” - Müller Péter Sziámi jó évre számít

„Új év, új szerencse, meg is hozza egy kis lencse, jövőre még akármi is lehet” – szól az a 2017-es újévköszöntő dal, amit már több mint 40 ezren meghallgattak és aminek a klipjét most készítették el a Dick TV felkérésére. Müller Péter Sziámi azt is elárulta lapunknak, mit vár a 2025-ös évtől.

Müller Péter Sziámi szerint a siker az alkotóközösségek erejében rejlik Fotó: Ficsor Márton

- A youtube-on látható felvételek még a dal próbáján készültek, a stúdiófelvételek előtt és tulajdonképpen brahiból csináltuk a Romano Drom zenekarral és Kirschner Péter barátommal – mesélte a Borsnak a népszerű költő-dalszerző. – Idén így ismét ez lesz az újévköszöntő dalunk és remélem, legalább akkora sikere lesz, mint a hét évvel ezelőtti felvételnek.

A Romano Drom zenekarral már-már testvéri kis alkotóközösség állt össze újra, nagyon élvezem a közös munkát.

A 2025-ös év koronagyémántja lesz Müller Péter Sziámi szerint a hamarosan megjelenő új Sziami AndFriends nagylemez is, Kirschner Péter zenéjével és produkciójában.

Nagy reményt fűz az új, 2025-ös évben a Koldus és királyfi című musicalhez is, amit december 6-án mutattak be a Magyar Színházban. Ezt Tolcsvay Lászlóval és a színházigazgató-rendező Nagy Viktorral álmodták színpadra.

Jelenet a Koldus és királyfi című musicalből Fotó: Tarnavölgyi Zoltán/Magyar Színház

- Reméltük, hogy tetszeni fog az embereknek, de a fogadtatás a reményeinket is felülmúlta – mondta a darabról Müller Péter Sziámi. – Tolcsvay Lacival nem először dolgoztunk együtt és Viktorral sem, az ő egyik rendezése volt annakidején a Mária evangéliuma című darabunk, amit még édesapámmal, Müller Péterrel közösen írtunk.

Tolcsvay Lászlóval a darab bemutatóját követő fogadáson Fotó: Kovács Milán/kvc_foto

A Mark Twain örök klasszikusából színpadra állított musicalben 37 dal csendül fel, a szövegeket Sziámi, a dalokat Tolcsvay László írta, viszonylag kevés a próza.

Ami számomra fontos, hogy van egy olyan mélysége, amit én sem filmen, sem színpadon nem láttam eddig. Ez egy beavatás-történet, amelyben a királyfi megismeri az országát, a szegény fiú pedig megtapasztalja, hogy úrnak lenni nehezebb, mint szolgának.

- mondta Müller Péter Sziámi a darabról. - A csattanója pedig, hogy amikor megkoronáznák a koldusgyereket, felmerül benne: mi lenne, ha nem adná vissza a koronát? Csakhogy addigra megszeretik egymást és a három főszereplő – a koldus, a királyfi és a királyfit védelmező Hendon lovag – sorsa összefonódik. A lovag sorsa párhuzamos az elcserélt sorsú gyerekekkel: az ő sorsát ellopták. Az öccse viszi a vagyont és a feleségét, aztán úgy tesznek, mintha nem is ismernék őt. Kedvencszereplőm az őrült remete is, akinek a 2. felvonásban látomásai vannak: megelevenednek a templom romjai.