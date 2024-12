Azonnali figyelmeztetést adott ki az FBI: veszélyes ilyen agresszívan fellépni az UFO-kal szemben

Az elmúlt hetekben újra riadalmat okoztak az ufó-észlelések Amerikában, miután New Jersey felett több ezer észlelésről számolt be a Védelmi Minisztérium. Bár ezek közül 100 jelentést leszámítva mindre egyszerű magyarázatot talált az FBI, megígérték, hogy a maradékot is kivizsgálják. Ez nem jelenti azt, hogy bármelyik esetben fenyegetésről lenne szó, csupán azt, hogy első körben nem találtak magyarázatot a furcsa helyen és mennyiségben látott repülő drónszerű tárgyakra.

Ártatlan pilóták szemébe világítanak az emberek különböző lézerfényekkel /Fotó: Pexels/Ditya Rafi Muttaqin – Képünk illusztráció

Most azonban újra meg kellett szólalnia a nyomozóhatóságnak, miután az emberek sajátos módszerekkel próbálnak meg harcolni az elképzelt idegen ellenséggel: lézerlámpákkal világítanak bele a repülők pilótáinak szemébe, amivel szinte kivétel nélkül hétköznapi utasszállítók pilótáit hozták veszélyes helyzetbe.

Az FBI sajtótájékoztatót tartott, amely során elárulták, hogy több tucat pilóta arról számolt be, hogy a New Jersey-i lakosok lézerrel világítottak bele a szemükbe az incidensek óta. A repülőtársaságok vezetői már attól tartanak, hogy mi lesz ha továbbmennek a lakosok, és fegyverrel kezdenek el lőni az utasszállítókra.

Ezek a cselekedetek nem csak törvénysértőek, hanem hihetetlen veszélyt is jelentenek a gépek pilótáira és utasaira. Felszólítom a New Jersey állam lakosait, hogy ne vegyék a saját kezükbe a dolgokat, és ne lőjenek rá a gépekre.

- közölte Nelson Delgado megbízott különleges ügynök a sajtótájékoztatón. Az FBI felhívását a DailyStar szúrta ki, a lap arról is írt, hogy kedden titkos megbeszélésre hívták össze az amerikai hírszerző csapatokat, és tájékoztatást kaptak a nyomozás menetéről, ők pedig nagy erőket mozgósítottak New Jerseybe, hogy minél hamarabb tudják kinyomozni, hogy ki állhat az azonosítatlan repülőtárgyak hátterében.