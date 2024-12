Nem csupán sok éves börtönbüntetésre számíthat Till Tamás gyilkosa, komoly kártérítést is fizetnie kell majd a meggyilkolt kisfiú szüleinek. Az ezzel kapcsolatos igényükkel pedig nem kell megvárniuk a büntetőügy lezárását.

Till Tamás emlékét úgy őrzik szülei, mintha csak tegnap lépett volna ki az ajtón Fotó: BS

Mint ismert, a gyászoló szülők – és a velük együttérzők - két napig abban a tudatban éltek, hogy a feltételezett gyilkost nem tudják felelősségre vonni elévülés miatt, ugyanis az elkövetés idején F. csupán 16 éves volt. A gyászoló család jogi képviselője, Lichy József már akkor kijelentette, hogy polgári pert indítanak az elkövető ellen nem vagyoni kártérítés miatt, ugyanis annak elévülése csupán akkor indult, amikor a szülők számára ismertté vált az elkövető személye, vagyis azon a napon, amikor a rendőrök felfedték előttük az igazságot.

Till Tamás gyilkosának felelnie kell

Mivel a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség azt az álláspontot képviselte, hogy az emberölés minősített esetei egyáltalán nem évülnek el, kiadták az elfogatóparancsot F. ellen. A férfi még aznap rendőrkézre került, három nappal később pedig a bíróság letartóztatta.

Till Tamás temetésére rengetegen elmentek Fotó: Bors

Örülünk annak, hogy végül is bűnügyi eljárás indult. Az, hogy F. Jánost letartóztatták, magától értetődik. Szerintem a vádemelésnek sem lesz akadálya. Ezen még az sem változtat, hogy közben visszavonta a beismerő vallomását. Ilyet már számos alkalommal láttunk. Amire viszont felkaptam a fejemet, hogy a nyomozókat kényszer, fenyegetés alkalmazásával vádolja.

Erre nagyon kell figyelni, hiszen ők hivatali emberek, és ha igaztalanul ilyeneket állítanak róluk, ez sérti a becsületüket, ebből akár egy újabb büntetőügy is keletkezhet, a hamis vád – mondta Lichy József és hozzátette: a valóságban éppen az ellenkezője történhetett azáltal, hogy poligráfos vizsgálattal ellenőrizték F. János beismerő vallomásának a valóságtartamát. Az ügyvéd azt is kifejtette, hogy most már szükségtelen külön perjogi eljárást indítani, hiszen megindult a büntetőjogi felelősségre vonás.

Lichy József ügyvéd szerint a tettesnek a vagyonjogi következményeket is viselnie kell Fotó: Bors

A polgárjogi igény már a büntetőeljárás nyomozati szakaszában is benyújtható. Azt az összeget, amit a bíróság megítél, kamattal is megterheljük 24 évre, hiszen az esedékesség a gyilkosság napján, 2000. május 28-án indul. Fontos, hogy ez a férfi viselje a vagyonjogi következményeket is. Ha jelenleg nincs végrehajtható vagyona, akkor ha szerez bármit, azonnal végrehajthatóvá válik a megítélt összeg, ha pedig nem szerez, így éli le az egész életét, adóssággal.

