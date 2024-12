Rengetegen keresik fel a 2000-ben meggyilkolt Till Tamáska sírját. A tettes, F. János a gyermek földi maradványait egy bajai tanya melléképülete alatt rejtette el, mert tudta, hogy másnap lebetonozzák a homokos területet.

Till Tamás sírja

A szülők erről mint sem tudva 24 évig reménykedtek abban, hogy Tamás egy nap bekopogtat az ajtón, ám 2024 nyarán a rendőröktől megtudták: a gyermekük holtan került elő. Mivel a nyomozáshoz szükség volt a csontokra, a temetésre csak a szükséges vizsgálatok elvégzése után kaptak engedélyt, a szívbemarkoló szertartásra pedig december 5-én kerítettek sort. Gyilkosát, F. Jánost csütörtökön, december 12-én fogták el a rendőrök.

Virágok borítják Till Tamás sírját

A kisfiú sírján jelenleg is láthatók az eredeti koszorúk is virágok, melyeket a nagy hideg tökéletes állapotban megőrzött. Vannak azonban, akik magán a temetésen nem tudtak megjelenni, utólag viszont úgy érezték, le kell róni a kegyeletüket. Így volt ezzel egy idős helyi férfi, Tamás is.

Szülei koszorúja a kisfiú sírján

– Akkoriban költöztem a városba, amikor ez a szegény kisfiú eltűnt. Mélyen megérintett a tragédiája, főleg, miután megtudtam, hogy kegyetlenül megölték. Együttérzek a szülőkkel, pedig soha nem találkoztam velük – mondta lapunknak a férfi, és hozzátette: ezentúl minden évben kijön a temetőbe, hogy elhelyezzen egy szál virágot Tamáska emlékére.

Tamás egy szál virágot helyezett a nyughelyre

– Biztos vagyok benne, hogy ez a sír zarándokhellyé válik majd, és remélem, a gyilkos nem ússza meg a börtönbüntetést. Tudom, hogy sajnos nem ítélhetik életfogytiglanra, mert az elkövetés idején fiatalkorú volt. Ezt roppant igazságtalannak ézem. Azt viszont tudom, hogy a rácsok mögött mélyen megvetik azokat, akik gyerekeket bántottak! – fejezte be Tamás.