Eladta mindenét, menekülni akart: felelnie kell Till Tamás gyilkosának

2000-ben, az akkor 16 éves János a vállalkozó telkén dolgozott. Szünetet tartott, kiment az utcára dohányozni, ekkor találkozott a kerékpározó Till Tamással. Leszólította és segítséget kért a gyermektől, aki készségesen követte őt a tanyára. Az egyik fészer mögé vitte, ahol egy ácskapoccsal agyonverte. Ezután ásott egy gödröt az ingatlanban ott, ahol tudta, hogy nemsokára betonozni fognak. Belehelyezte a fiú testét, leterítette nejlonnal és betemette. Till Tamás családjának ügyvédje szerint a gyilkosság szexuális indíttatású volt.

A hamis tanúzásért és a tanúk befolyásolása miatt akár 12 évet is kaphat. F. János úgy gondolta, hogy a gyilkosság miatt már nem kell felelnie, ám azt tudta, hogy a hamis tanúzás miatt még megütheti a bokáját. Készült is felszívódni. Amikor ugyanis csütörtökön a rendőrök megérkeztek a lakására, már senkit nem találtak ott. Körözést adtak ki a férfi ellen, és pár órával később el is fogták a vállalkozót.

Fotó: Kovács Dávid

Nem akart fizetni, eladta mindenét

F. János fel akarta számolni addigi életét. Korábban már szóvá tette, hogy az emberek zaklatni kezdték őt és a családját is, ami szerinte sértő rájuk nézve. A közösségi médiában is mind többen és többen osztották meg a teljes nevét, sőt, még a lakcímét is. A férfi pedig félt a népharagtól, hiszen csütörtökig úgy tudta az egész ország, megúszhatja a gyilkosságot, ami igazán felháborító lett volna.

F. János és 22 éves felesége meghirdette 95 négyzetméteres lakását, amitől 55 millió forintért akarnak megválni. De a 40 éves férfi a vállalkozásait is felszámolta, a neve már csak egy bútorok értékesítésével foglalkozó céggel hozható összefüggésbe. Mindez annak fényében is különösen érdekes, hogy Till Tamás összetört szülei kártérítésre lennének jogosultak, akár több tízmillió forintra is. Mivel azonban F. Jánosnak papíron jószerével nincsen vagyona, így a végrehajtás igen nehéz lesz.