Az Elit trónfosztására készül az Olympo? Szexjelenetekben már lekörözte

Úgy tűnik, a rajongók szinte egy pillanatra sem maradnak spanyol magániskolás tinidráma nélkül, hiszen tavaly épphogy véget ért az Elit, máris itt az utódja az Olympo képében. A széria induló szezonja ugyan még nem tudta elődje színvonalát hozni, de az biztos, hogy a Netflixen jelenleg ez a legnépszerűbb európai sorozat.

Az Elit nyomába akar érni sportolóival az Olympo, de még messze a célegyenes (Fotó: IMDB)

Úgy tűnik, a spanyol filmgyártással egyre inkább számolni kell, ugyanis a streaming szolgáltató 1 milliárd eurós befektetése után, 2028-ig sorra fognak érkezni a jobbnál jobb tartalmak, akárcsak a hazánkban is méltán népszerű Nagy pénzrablás, A szent család vagy a Töréspont, de természetesen ide sorolhatjuk az Elitet is, aminek most meg is érkezett a kistestvére, az Olympo formájában.

Az Elitet sportolókkal akarják lenyomni

A recepten nem sokat változtatott az Olympo írója, ami persze talán annak is betudható, hogy a producerek Antonio Asensio és Ruben Goldfarb lettek, akik a sikeres elődért is feleltek. Bevált recepten pedig mint tudjuk, nem érdemes változtatni. Vagy mégis? Adott tehát egy magániskola, jelen esetben egy sportakadémia, kőkeményen harcoló, dögös fiatalok, rengeteg dráma és persze még annál több szex, illetve néhány nem olyan váratlan fordulat. És bár ezzel a kombinációval valóban nem lehet mellélőni, ahogy láthattuk az Elit 8 évados sikeréből, épp amiatt elég kiszámíthatóra is sikerült az első évad. A legtöbb csavar esetében a nézőnek már-már deja vu érzése lesz, annyira hajaznak a korábbi sorozatra - írja az origo.

Az Elit sikere után kissé unalmas lett az akkor bevált recept (Fotó: IMDB)

Az Olympo szereplőgárdája megér egy pillantást

A bejáratott séma mellett egy jó ötlete is támadt a producer duónak, hogy a főszerepekre nem az Elitből válogattak színészeket, ezzel friss színt hozva a sorozatba. Clara Galle hatalmas harcokat vív önmagával a sorozatban, mi pedig mindeközben képtelenek vagyunk levenni róla a szemünket. A Roque-t játszó Agustín Della Corte, aki már élete első szerepében hatalmasat alakított, A hó társadalma egyik főszereplőjeként, szintén egy nagyon izgalmas figura, akire nagy jövő várhat. Bár a 28 éves karizmatikus színésznek feltehetően nem ez lesz élete szerepe, részben mert az önmagával és a társadalommal küzdő „tipikus Netflix" karakter nem jelent kihívást a színésznek, emellett pedig eléggé alul is lett írva a szerep.