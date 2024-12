Szentkirályi Alexandra: az odafigyelést szeretnénk egy-egy mesekönyv formájában kifejezni

Azt gondolom, hogy meséket olvasni könyv formájában nagyon fontos. Ez nem divat kérdése, és soha nem fogja helyettesíteni egy TV-ben megnézett mese vagy egy okos készülék, amelybe sok ezer könyvet be lehet zsúfolni. Azt az érzést, amit gyerekként mi is sokszor átéltünk, amikor a szüleink esténként meséltek jó dolog tovább adni. Ezen kívül az olvasás szeretetét és azt a fantasztikus világot, amit csak az irodalom tud nyújtani, mi is szeretnénk a gyerekekkel megosztani