Megrázó részletek: Kathi Béla 3 nappal felesége születésnapja után halt meg

Mindössze 46 éves korában, ciprusi családi nyaralása közben Kathi Béla elhunyt világbajnok erőemelő, testépítő, kétszeres magyar Superbody abszolút győztes.

Kathi Béla ciprusi nyaralása közben vesztette életét (Fotó: Kisalföld)

A Bors információja szerint az országos bajnok sportoló elesett a biciklivel, és olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy nem tudták megmenteni az életét. Az út szélén találtak élettelen testére.

„Mély megrendüléssel és felfoghatatlan fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett barátunk, sporttársunk, egy ország példaképe, Kathi Béla 2025. július 31-én, ciprusi családi nyaralása során, 46 éves korában, tragikus hirtelenséggel, egy biciklibaleset következtében elhunyt” – írta a Facebookon a Scitec Gold Fitness Club.

A bejegyzés szerint Béla nemcsak sportteljesítményével, hanem emberségével, szerénységével és hatalmas szívével is nyomot hagyott mindenkiben.

„Hiánya pótolhatatlan, emléke örökké velünk marad. Részvétünket fejezzük ki családjának, barátainak, tisztelőinek és mindazoknak, akiket megérintett az ő kivételes élete. A hivatalos eljárás lezárultával részletesebb tájékoztatást adunk”

- zárták soraikat.

Kathi Béla néhány napja még felesége születésnapját ünnepelte

Kathi Béla 2019-ben vette feleségül kedvesét, Salamon Dia testépítőt. Kathi Béla gyermeke, Jázmin egy évvel később 2020-ban jött a világra.

Belegondolni is szörnyű, mit érezhetnek most, hiszen néhány nappal ezelőtt még boldogan utaztak el hármasban a ciprusi vakációra. Salamon Dia ráadásul 3 nappal férje halála előtt még a születésnapját ünnepelte, boldogan válaszolt mindazoknak, akik felköszöntötték a nap napon. Nem is sejtette, hogy pusztán 72 órával később elveszíti azt, aki a legfontosabb volt a számára.

„Felfoghatatlan az a hatalmas űr, amit magad után hagytál, és a legszörnyűbb, hogy nem lehet ellene semmit tenni”

– fogalmazott Kathi Béla felesége 24 órán át elérhető Instagram-történetében, és még egy képet is posztolt Kathi Béláról és kislányukról.

Kathi Béla halála az egész országot megrázta.