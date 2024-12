Amikor azt mondjuk, hogy a XXI. században olyan karrierlehetőségek, olyan munkameghatározások vannak, amik nagyszüleink, sőt, még szüleink idejében sem léteznek, akkor a többség valamilyen marketinggel vagy technológiával, esetleg a közösségi médiával kapcsolatos állást vizionál. A 24 éves Ruby Jade azonban egész másféle "különös állást" tudhat magáénak. Ő ugyanis amellett, hogy sztriptízbárban táncol (értelemszerűen igen kevés ruhában), mellékállásban "professzionális barátnő" is. És hogy mit is jelent ez? Nos, annyit, hogy fizetést kér azért, ha valakivel elmegy randizni.

Ruby Jade amellett, hogy erotikus táncos, profi barátnőként keresi a kenyerét Fotó: Northfoto

Az ifjú ausztrál hölgy épp a The Sun hasábjain számolt be arról: egyik "udvarlója" – egy negyvenes éveiben járó, igencsak tehetős pénzügyi tanácsadó – átszámítva egy nagyjából kétmillió forintos szingapúri utazást fizetett neki, valamint adott hozzá neki még ugyanennyi készpénzt is, csak hogy "kompenzálja az idejét", amíg Ázsiában pihen a férfi oldalán. Ráadásul azt sem lehet mondani, hogy a múlt hónapban tartott hatnapos kiruccanás különlegesség lenne, ugyanis már meg is beszélték és le is foglalták a következő utat.

Ruby igencsak jól keres azzal, hogy barátnősködik Fotó: Northfoto

– Kifizettek, de olyan volt, mintha nyaraltam volna – magyarázta Ruby, hozzátéve: a férfi még azt sem várta el tőle, hogy a nyaralás minden percét együtt töltsék. Egyébként sokan férjnek és feleségnek nézték őket, amit ő nem is bánt különösebben.

Ha megkérdezik, hogy a felesége vagyok-e, mindig elvicceljük, mondván, hogy ahhoz kellene vennie nekem egy szép gyűrűt

– jelentette ki.