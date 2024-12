Orbán Viktor: Magyarország számíthat a katolikus egyházra

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Franciaországban és Németországban kormányzati válság van, de az előbi államban legalább van egy főhatalmú elnök. A kormányfő az uniós pénzekről azt mondta, hogy rendelkezésünkre áll 12,5 milliárd euró, és ennek a forrásnak bevonása nem csak a kormányon múlik. Ezen felül is jár nekünk pénz, és azt is meg fogjuk kapni, mert megkezdődtek a tárgyalások a 2027 utáni időszakról.

Az utóbbi elfogadásához egyhangúság kell, és ha nem kapjuk meg az eddig forrásokat, akkor azt nem fogunk megszavazni.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Brüsszelnek meg kell változtatnia a gazdaságpolitikáját, ezért hozták létre a versenyképességi paktumot, és ez nem Magyarország dolga lesz.

Rá kell szorítani a brüsszeli kormányt, hogy változtassa meg a gazdaságpolitikáját.

Az RMDSZ sikere a magyarországi magyarokat is megerősíti, most Romániában egy veszélyes helyzet jött létre, és a magyar közösség ezt a veszélyt felismerte.

Próbálunk egy baráti viszonyt kiépíteni a román kormánnyal, és a mostani uniós elnökség alatt sikerült elérni, hogy Románia a schengeni övezet része lett

- tette hozzá.