Közel 9 milliót nyert a fiatal férfi, de semmit sem látott belőle: "Már feladtam"

Mindenki arról álmodozik, hogy egyszer megnyeri a lottó főnyereményét. Ám ez csak keveseknek jön össze, és néha náluk is előfordulnak fennakadások, amelyek olykor idegőrlőek lehetnek. Egy lottójáték brit nyertese elárulta, hogy „feladta a harcot”, miután visszautasították a 18 ezer fontos (közel 9 millió forintos) nyeremény kifizetését. A 31 éves Dafydd Bayliss el volt ragadtatva, miután megtudta, hogy online nevezésével egy BMW M3-ast vagy 18 ezer fontot nyert.

Miután három évig játszott, a készpénzes nyereményt választotta, amely egy új konyha és fürdőszoba kialakításának lehetőségét kínálta. Miután a dél-walesi, 31 éves férfi a sorsolás másnapján beszélt a szerencsejátékos cég igazgatójával, Anton Hall-lal, úgy tűnt, minden rendben van. A reménye azonban gyorsan elillant, miután három hónap elteltével sem kapta meg a pénzt.

Én már feladtam. Ez volt az első alkalom, hogy nyertem, és jellemző volt, hogy már nem fizetett mindenkinek. Egyszerűen lefagytam. Valószínűleg 5% esélyem van arra, hogy megkapom a pénzt

- mesélte a férfi, majd hozzátette, hogy az édesanyja a nevében feljelentette a céget.

Annak ellenére, hogy a sorsolást követő napokon belül megígérték neki a pénzt, Bayliss csak egyike azoknak, akiknek hasonló problémáik voltak a Level Up Giveaways nevű céggel – számol be róla a The Sun. A vállalat a jelek szerint több tízezer fonttal tartozhat a jogosult nyerteseknek.