"Senkinek sem szabadna átélni, hogy túl messze a segítség" – nem vették fel a telefont a mentők, meghalt a 3 napos kislány

A napokban tartottak bírósági meghallgatást az ügyben, hogy megállapítsák a mentőszolgálat, illetve a kórház felelősségét. A szakértői vélemény szerint noha a késlekedés nem járult hozzá a kislány halálához, azaz akkor sem tudták volna nagy valószínűséggel megmenteni, ha a mentők jóval hamarabb érnek ki, aláhúzta, hogy a nyolcperces telefonos várakozás mindenképp szörnyű, és változtatni kell a rendszeren, hogy ilyen jellegű esetek ne fordulhassanak elő. A kórház felelősségét ugyancsak kizárták. Mint az indoklásban áll: noha a gyermek magas hangú sírása jelezhette volna, hogy baj van, kórházi környezetben ezt nehéz kiszúrni. Azt ugyanakkor elismerték, hogy elsőszülött édesanyákat nem lenne szabad ennyire magukra hagyni, hogy ők vegyék észre, ha valami esetleg nincs rendben a kicsivel, és nagyobb támogatást kell nekik nyújtani.

Senkinek nem lenne szabad átélni, amikor rájön, hogy túl messze a segítség. A félelmet, hogy a vészhelyzetben senki nem jön és senki nem veszi fel a telefont

– jelentette ki az édesanya a meghallgatás után, kiemelve, hogy a halottkém is szörnyűként jellemezte a nyolcperces telefonos várakozást, ugyanakkor azt is, hogy változtatásokat javasolt, hogy később, más szülőknek ne kelljen átélni ezt a rettenetet. Arról is beszélt: természetesen ez a meghallgatás a kis Wyllow-t nem hozhatja vissza, ugyanakkor végre válaszokat kaphat a család.