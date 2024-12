Menczer Tamás: A családi adókedvezményt meg fogjuk duplázni - Videó

Nem volt még ilyen! Jövőre indul a munkáshitel, amivel 4 millió forintot kamatmentesen, 10 évre, szabad felhasználásra fog adni a kormány. Ahogyan Orbán Viktor bejelentette: repülőrajttal indul 2025!

Fotó: Bús Csaba

Hanko Balázs bejegyzésében közölte, miszerint a kormány emellett még meg is duplázza a családi adókedvezményt. A családi adókedvezménnyel mindazoknak segítenek, akik egyszerre vállalnak gyermeket és vállalnak munkát is. Két lépésben duplázzák meg a családi adókedvezményt a 2025-ös év során.

Ezt erősítette meg Menczer Tamás is egy rövid videójával.

- A családi adókedvezményt meg akarjuk duplázni. Most hadd hozzak ide egy zárójeles történetet. Néhány héttel ezelőtt a parlamentben, amikor bent volt a miniszterelnök, akkor a Tordai Bence nevű képviselő... Igen, igen Ő. Fölállt és azt mondta: „Miniszterelnök úr, itt sokkal több pénzt a családoknak, még több pénzt családoknak, sokkal több pénzt családpolitikába stb.”. Majd leült - mesélte Menczer Tamás, aki Orbán Viktor válaszát is a nagyközönség elé tárta:

- A miniszterelnök fölállt és azt mondta: „Kedves képviselő társam, mindenek előtt egy dolgot szögezzünk le. A családi adókedvezményt mi vezettük be, nem önök. Önök mindent csak elvettek. A családoktól is. Ezt a politikát mi kezdtük el. Tehát az nagyszerű, hogy ön azt mondja, hogy még több pénzt rakjunk erre, ez egy remek gondolat, mi is ezt tesszük. Pontosabban mi ezt tesszük. Csak azt szögezzük le, hogy ön itt követelődzik, meg mondja a nagy dolgokat egy olyan politikáról, amelyet nem önök vezettek be, hanem mi. Ezt azért szögezzük le az elején. Tehát a családi adókedvezményt most megtudjuk két lépésben duplázni” - hangoztak el Menczer Tamás szavai a videójában.

2025. július 1-vel az egy gyermeket nevelők esetében 10-ről 15 ezer forintra emelkedik a családi adókedvezmény, két gyermek esetén 40-ről 60 ezer forintra emelkedik a családi adókedvezmény, és három gyermek esetében 99 ezer forintról 148 és fél ezer forintra emelkedik a havonta érvényesíthető családi adókedvezmény. 2026. január elsejével pedig megduplázzák a jelenlegi szinthez képest a családi adókedvezményeket, azaz tízről húszezerre, negyvenről nyolcvanezerre, 99 ezerről pedig 198 ezer forintra emelkedik az érvényesíthető havi családi adókedvezmény.