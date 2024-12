Szédülés és fájdalmak: eláruljuk, mikor lesz a legpokolibb az időjárás

Bár első ránézésre némiképp javul a humánmeteorológiai helyzet, de kijelenhető, hogy még nem eléggé. Hiába kímélnek meg látszólag a frontok és süt ki a nap, valójában több nehézséget is tartogat számodra az időjárás.

A hideg időjárás kedvenceid sem kíméli Fotó: Pexels

A térségbe megérkezett száraz levegő és a derült idő erős lehűlést okozott az éjjel

– árulta el dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, miközben a napokban várható időjárás-változásokat taglalta.

Akár -10 Celsius-fok körül is lehet a hajnali levegő hőmérséklete. A tartós napsütés következtében pedig nappalra országszerte elérheti a hőmérséklet az 5 Celsius-fokot

– mindez pedig azt jelenti, hogy viszonylag nagy napi hőingásra kell felkészülni.

Ehhez pedig a szervezetnek alkalmazkodnia kell, ami nagyon megterhelő

– folytatta a meteogyógyász.

Több panaszt is okoz az időjárás

Sokaknál jelentkezhet szédülés, fáradékonyság, kimerültség, bizonytalanság érzet a karácsonyi ünnepek utáni napok során. A hideg pedig az ízületi fájdalmakat és a görcsös panaszokat is előhozza. Nem beszélve a látási gondokról, a száraz idő okozta szemszárazság miatt. A meteogyógyász javaslata a látszólag kellemes, napos időre a következő:

A szél kissé csendesedik, a nap süt, így bár hideg van, érdemes kimenni a szabadba, mert az javíthat a mentális állapotunkon.

Nagy napi hőingásokra kell felkészülni Fotó: Köpönyeg

A Köpönyeg előrejelzése szerint december 27-én, pénteken is szinte zavartalanul napos időben lesz részed. Délután keleten növekedhet meg kissé a felhőzet és néhol vegyes halmazállapotú, csapadékot hozó zápor is előfordulhat. A szél többnyire mérsékelt lesz, néhol azonban erős széllökések is lehetnek. Hajnalban képződhet pára, köd, ami délkeleten akár tartósabban be is ragadhat. Reggel -6, 0, kora délután 4-8 fokot mérhetsz, azaz folytatódik a nagy napi hőingások időszaka.